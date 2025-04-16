原标题：湖南：政策“雨露”浇灌大学生创业梦想

“当全国首支大学生创业投资基金——总规模达5.05亿元的湖南省大学生创业投资基金推出的消息传来，我知道我们的机会来了。”长沙理工大学2022级本科生、湖南睿翼智控科技有限责任公司（以下简称“睿翼智控”）创始人吴睿恩说。这是他在日前举行的湖南省大学生创业导师校园行启动仪式暨首场创业名师大讲堂活动中分享创业经验时所说的一句话。

2024年，吴睿恩及其团队打算成立企业，将他们的智能仿生扑翼机器人项目进行转化。和绝大多数初创企业一样，他们既缺资金又缺创业经验。幸运的是，去年开始，湖南进一步加强支持大学生创新创业工作力度。该省通过出台《湖南省大力支持大学生创业若干政策措施》，实施“七个一”行动，设立省级大学生创业投资基金，布局省级创业指导工作室，建立“创业导师团”，构建起“基金+基地+导师”全链条生态体系。

伴着政策的“阳光雨露”，睿翼智控“快速成长”。该公司获得了包括湖南省大学生创业基金等在内的各类支持，已进入了湖南股交所首批大学生创新创业专板。湖南省副省长曹志强说：“目前，湖南在孵大学生创业企业（团队）近5000家。三湘大地已成为青年创业的热土、创新涌动的沃土。”

国防科技大学计算机学院2024级博士生、湖南汇视威智能科技有限公司（以下简称“汇视威”）创始人顾善植告诉记者，2022年，他第一次来到湘江新区（长沙高新区）政务大厅，了解大学生创业的相关消息。工作人员拉他进入了政府企业群，并建议他申请园区麓谷高新创投的“柳枝行动”（众创空间）资助。仅3个月后，汇视威就获得了20万元的无偿资金支持。在湖南持续向好的创业生态下，汇视威这颗大学生创业“金种子”逐渐成长壮大。

近期，湖南新出台《支持大学生留湘来湘创业政策指南》等政策，启动了“金种子杯”大学生创业大赛，为大学生创业提供了更多支持。

诚如湖南省委书记沈晓明所说：“如果我们拥有了一批在湖南创业、有创新精神的大学生，湖南就不怕没有未来。”湖南营造的良好创业生态，让更多“吴睿恩们”在这里书写属于青年一代的创业新篇章。（记者 俞慧友 通讯员 李 滢）

(责编：郝孟佳、孙竞)