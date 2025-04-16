原标题：深圳理工大学未来医学中心揭牌

近日，深圳理工大学未来医学中心揭牌成立，标志着该校在医学领域迈出了关键一步，将为推动未来医学发展、培养医学拔尖创新人才注入新动力。

未来医学中心以临床需求为导向，聚焦细胞与基因、医工结合、长寿医学、类脑等前沿领域，依托深圳理工大学药学院、生命健康学院、合成生物学院、生物医学工程学院等，致力于将未来医学技术率先与临床及转化医学紧密结合，在深圳理工大学附属医院实现临床应用和转化。同时，该中心提前布局未来人类医学的研究、应用场景和产业发展，旨在培养兼具医学科学家精神和临床医生能力的研究型医学人才。

未来医学中心由4位中国科学院院士领衔，分别是激光临床医学领域顾瑛院士、细胞与基因组学领域康乐院士、神经再生领域苏国辉院士以及等离子加速器治疗肿瘤领域赵红卫院士。

据悉，深圳理工大学未来医学中心下一步将实施建制化、有组织科研，推动医学领域的科学研究和技术创新，培养满足未来医学发展需求的拔尖创新人才，不断提升其在未来医学领域的影响力和竞争力。（记者罗云鹏 通讯员李韵）

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