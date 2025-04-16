原标题：输入几句话，AI就能为你定制机器人

杜克大学工程师与3D打印机器人。图片来源：美国杜克大学

美国杜克大学工程师开发了一个名为Text2Robot的创新性机器人设计框架，任何人都能通过简单的文字描述，也就是敲入几句话，来设计和构建机器人。该技术成果将在5月的IEEE机器人与自动化国际会议上展示。

Text2Robot采用先进的人工智能（AI）技术，能将用户的文字描述转化为实际的物理机器人设计。其首先创建出基础的三维物理图形，接下来，基础设计会被转换成一个能够执行特定任务的移动机器人模型，包括电子组件的布置和关节功能的设计。该系统能利用进化算法和强化学习来共同优化机器人的外形、运动能力和控制软件，确保其高效完成指定任务。

例如，输入“一个根据命令追踪我速度的青蛙机器人”或“一个看起来像狗的节能步行机器人”，Text2Robot就能在几分钟内生成符合要求且可制造的机器人设计方案，并在一小时内让其在模拟环境中行走。这意味着，在一天之内，用户就可以通过3D打印、组装并测试他们自己的定制机器人。

Text2Robot为快速原型制作开辟了新的可能性，使任何有创意、有计算机和3D打印机的人都能参与机器人设计。Text2Robot不仅缩短了想象与现实之间的距离，还预示着机器人可能彻底改变生活的各个领域。比如孩子们可以设计自己的机器人宠物，艺术家们能够创造互动雕塑。在家庭场景中，它可用于协助家务；在户外，特别是在灾难响应等情况下，也能提供适应性强的解决方案。

Text2Robot已在稍早时间于丹麦哥本哈根举行的人工生命大会虚拟生物竞赛中荣获创新类别第一名。目前其主要针对四足机器人进行优化，但未来的研发计划包括扩展更多类型的机器人形态，集成自动装配流程，进一步简化从概念到成品的过程。最终目标是让机器人能理解并回应人类需求，从而实现智能和技术的完美融合。（记者张梦然）

(责编：郝孟佳、孙竞)