人民网北京4月15日电 近日，2025中国留学论坛“留学人才就业与成长”分论坛在国家会议中心举办。论坛围绕如何为留学人才搭建更广阔的成长平台、创造更多就业机会，帮助留学人才实现从“学业成功”到“职业卓越”的跨越等议题展开研讨。

教育部留学服务中心副主任李晓哲表示，留学教育是全球人才流动和培养的重要方式，希望国外院校进一步加强与中国留学服务中心及相关机构合作交流和信息共享，聚焦产业端人才需要和就业评价，推动学习实践融合，为中国留学生就业提供有效支持。

中国社会科学院大学教授王微微代表《中国留学回国就业蓝皮书》课题组就《中国留学回国就业蓝皮书2024》编写情况和年度特点作了专题报告。在传统的留学回国人员总体情况、趋势特征、就业状况、就业质量、引才政策、人才需求等内容的基础上，《中国留学回国就业蓝皮书2024》对留学归国人才成长规律进行了专题研究。

澳大利亚斯威本科技大学校长帕斯卡尔·奎斯特、新加坡南洋理工大学副校长莫惠钫、英国诺丁汉大学副校长乔恩·加里波第、基尔大学副校长兼教务长马克·奥默罗德、中央财经大学副校长陈斌开分别作主旨演讲，介绍本校留学人才培养情况和促进就业的举措。中车科技创新（北京）有限公司主任工程师李吉帅从留学人员角度分享了求职就业的经验和感悟。

思克莱德大学人文与社会科学学院学术副院长利赞·博纳、中车科技创新（北京）有限公司总经理江建春、对外经济贸易大学人力资源处副处长尤永红、北京科技大学学生就业指导中心副主任胡琳茹聚焦留学人员就业与成长进行了专题研讨，交流分享了各自在提升留学人员职业素养、促进留学人员高质量就业、留学人才引进培育以及发展保障方面的有益举措和经验心得。

未来，教育部留学服务中心将更好整合国内外资源，不断提升“国家留学人员就业服务平台”服务能力，创新举办重点领域留学人才交流洽谈活动，持续推动广大留学人员自觉弘扬留学报国光荣传统，为民族复兴、强国建设作出新的更大贡献。

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