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教育部印发《全国校外教育培训监管与服务综合平台应用管理办法》

2025年03月26日19:03 | 来源：新华网
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新华社北京3月26日电（记者杨湛菲）记者26日从教育部获悉，教育部近日印发《全国校外教育培训监管与服务综合平台应用管理办法》，明确全国校外教育培训监管与服务综合平台功能定位，强调其是全国统一的校外培训公共服务平台，推进大规模应用。

办法明确，支持家长学生通过全国平台选课、支付、退费、评价、投诉，维护自身合法权益；支持培训机构按照政策要求和技术标准直接入驻或系统接入全国平台，通过全国平台介绍、展示、售卖相关课程和服务；支持主管部门依托全国平台开展预收费监管、风险预警、执法监督等工作，提升校外培训监管数智化水平。

办法规定，各有关主体及关联方，应建立健全严格的信息安全制度，严格落实保护数据安全责任，依法依规使用相关数据，确保信息安全。

教育部校外教育培训监管司负责人介绍，全国平台支持培训机构向全社会公开展示其培训课程、从业人员等相关信息，便于家长学生知晓其规范性并做出选择；同时及时曝光依法查处的搞恶性竞争、扰乱行业生态、损害家长学生权益的“黑机构”，打击“劣币驱逐良币”，保护合规机构。目前，纳入全国校外教育培训监管与服务综合平台统一管理的合规机构达12万余家。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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