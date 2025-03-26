北京市大学生工程实践与创新能力大赛北建大赛区现场。校方供图

人民网北京3月26日电 日前，北京市大学生工程实践与创新能力大赛暨2025年中国大学生工程实践与创新能力大赛省级选拔赛在北京举办。来自清华大学、北京航空航天大学、北京理工大学等24所高校的205支队伍在北京建筑大学赛区同台竞技。

记者了解到，本次比赛分为北京建筑大学、中国农业大学、北京工商大学三个赛场，共设置4个赛道11个赛项。经过两天的激烈角逐，北京建筑大学赛区温差车赛项评出特等奖16项，一等奖16项，二等奖22项；智能物流搬运赛项评出特等奖20项，一等奖20项，二等奖27项；工程场景数字化赛项评出特等奖12项，一等奖12项，二等奖14项；工程文化赛项评出特等奖5项，一等奖8项，二等奖8项。

比赛现场。北京建筑大学供图

本次比赛由北京市教育委员会主办，北京建筑大学与高教学会工程训练研究分会、清华大学、中国农业大学及北京工商大学联合承办。与往届相比，本届大赛在赛项设置上进一步优化，新增了多个紧贴时代发展和产业需求的项目，各赛道赛项均有新的考量与变化。

此外，赛事组委会邀请大兴区少年宫、北建大附中、附小等学校师生展示作品并实地观摩比赛。100 余名师生近距离接触先进工程技术和大学生创新成果，感受科技魅力。北京建筑大学党委常委、副校长陈红兵在开幕式上表示，工程实践与创新能力对人才培养具有重要意义，希望参赛学子以赛促学，为国家战略需求贡献青春力量。（李依环、实习生修初怡）

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