人民网北京3月26日电 记者从中国（教育部）留学服务中心获悉，2025（第三十届）中国国际教育巡回展将于4月11日至20日在北京、武汉、上海和广州四个城市举办。

记者了解到，2025年教育展参展机构种类全面，主要包括各国驻华使（领）馆、官方教育机构、中外大学、职业技术学院、国际高中、留学全链条上下游服务机构等。截至2025年3月24日，教育展已吸引24个国家和地区的246所高校和教育机构参展，注册教育展展位近450个。

其中，英国、澳大利亚、意大利、新加坡、阿联酋、德国、印度尼西亚、伊朗、中国澳门的部分参展院校将以官方展团形式参展，英国是参展院校数量最多的留学目的国。

除英、美、澳等传统留学目的国之外，本届展会还吸引到了来自厄瓜多尔、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、匈牙利、波兰、越南等新型留学目的地国家院校加入，其中越南和厄瓜多尔的院校首次参展，将为大家展示全新而独特的留学体验。

本次展会还吸引了留学保险、机票住宿、银行外汇、考试培训等留学服务上下游全产业链供应方，拓展留学教育服务工作全领域规范引领，惠及广大留学人员。

展览期间，中心将继续开展留学服务系列讲座，就留学人员档案存放、国（境）外学历学位认证、留学回国就业创业等留学人员关心的问题提供专业讲解及现场咨询服务。

中国（教育部）留学服务中心主任王大泉表示，为适应留学教育的新趋势与新要求，今年的巡回展全新升级，将提供涵盖出国留学、留学在外、留学回国等多个环节在内的全方位一条龙留学服务。此外，北京站首次引入“共享空间”概念，打造集品牌个性展示，沟通洽谈、休闲互动等为一体的展会专项区域，提升展商、观众体验感和参与度。（郝孟佳 实习生曲家谊）

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