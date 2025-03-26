记者从江苏省人社厅获悉，近日，江苏省人社厅、省工信厅、省财政厅、省工商联集中公布了全省2025年政府补贴性职业技能培训项目等指导性目录。

指导性目录包括11个职业资格证书培训补贴项目、518个职业技能等级证书培训补贴项目、123个专项职业能力培训补贴项目。对参加目录内培训项目并符合条件的劳动者可给予培训补贴。对培训补贴基准实施阶梯性管理政策，培训项目的补贴基准根据技能要求、培训等级等因素，分生活服务类、生产服务类、生产制造类等职业逐步提升，最低300元，最高可达8000元。

同时，四部门还公布了高技能人才培训补贴紧缺型职业目录，目录围绕就业市场用工需求以及“最缺工”职业排行榜中的有关职业而制定，包含人工智能训练师、互联网营销师等100个职业，目录内职业优先服务制造强省战略和数字经济发展，数字类和制造业职业占到目录总量的60%，其中数字技能类职业接近30%。对纳入紧缺型高技能人才培训补贴职业的，各地补贴标准可根据省定基准上浮，幅度可达30%。

据悉，今年，江苏省将紧贴产业发展对高素质劳动者的现实需求，紧扣劳动者对提高就业质量的迫切期盼，启动实施“技能照亮前程”专项培训行动。聚焦江苏“1650”（16个先进制造业集群、50条重点产业链）产业体系，建设高技能人才培训基地和技能大师工作室，推出数字经济、低空经济、人工智能、装备制造等培训项目；聚焦新型城镇化和乡村全面振兴，大规模开展农村转移就业劳动者和在岗农民工技能培训，帮助他们实现转移就业和技能增收；聚焦新赛道、新工种，面向网约车驾驶员、互联网营销师等新业态职业从业人员，开发特色培训项目；聚焦“一老一小”等民生需求，加强育婴、养老、护理、康复等领域技能培训；预计全年将开展政府补贴性职业技能培训65万人次以上。

江苏还将推动构建“岗位需求+技能培训+就业推荐+等级评价”四位一体的高效培训模式，鼓励技工院校、职业培训机构开设“技能夜校”，推广“江苏工匠”课堂在线培训平台，因地制宜开展“送技能下乡、入企、进社区”等活动，以多种形式满足广大技能劳动者“充电提升”的需求。（记者 苏雁）

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