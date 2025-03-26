原标题：湖南沙湖桥小学：深耕科创教育 提升科学素养

发明作品展、智能家居体验、机械切割演示、火箭制作活动等项目令人眼花缭乱；手持“体验卡”，孩子们就能前往这些“站点”打卡体验……日前，湖南省长沙市天心区沙湖桥小学举行了以“智创科技新篇，心绘思政宏图”为主题的活动，并在其中“植入”了一场全体师生参与的大型沉浸式科技游园会。

提升未成年人科学素养，是沙湖桥小学建校74年来的初心。作为长沙市首批科技特色学校，2023年，沙湖桥小学以提升青少年科学素养、构建高质量创新教育特色学校为发展目标，前瞻性地提出了创智、创意、创造“三创”教育理念，从动力、知识、能力、思维和心态等五个方面构建了“心力课堂”新模式，形成了“心力”课程体系，以及集制度、管理、文化、教学等于一体的科创文化。

该校开发了“榜样的力量”校本课程，带领学生了解100位科学家的生平故事。在“心力”课程体系中，学校着重打造以“动手、动脑”探究性活动为主的创意美劳课程，设计了以“创意、创作”项目化学习为主的传统文化课程、心理沙盘融合课程和新体艺课程，着力开发周末网络亲子实验课程。学校充分利用正式学习环境、非正式学习环境以及网络虚拟学习环境，形成“三位一体”的科学素养教育全方位引导体系。

截至目前，该校在传统科普项目基础上，开创了“沙湖桥杯”科创联赛、“三原色”背包课、知识产权月、创意发布会、红色科普电影节、科普小论文大赛等活动。在科创教育的推动下，该校近3年实现了学生科普参与率100%。

沙湖桥小学校长刘佳利说，除在校内开展丰富多彩的科普活动外，该校还充分发挥湖南的科普场所、红色教育基地等“第二课堂”优势，开发了“三原色‘背包课’”馆校合作系列课程，进一步提升学生的科学素养和创新能力。“去年，我们策划并举办的首届‘沙湖桥杯’科创联赛，吸引了周边学校师生积极互动和参与，实现了以赛促学、以赛育人。”刘佳利说。（记者 俞慧友）

(责编：郝孟佳、李依环)