原标题：灌木入侵草原后 草本植物病害受温度影响

记者3月24日从兰州大学获悉，该校生态学院教授刘向和刘建全等组成的研究团队发现，灌木入侵草原后，草本植物病害的响应机制受温度影响，为全球气候变化背景下不同地区草原管理策略的制定提供了重要科学依据。相关研究日前发表在国际学术期刊《自然·通讯》上。

“草原生态系统以草本植物为优势物种。但近年来，受气候变化、过度放牧等因素的影响，越来越多的草原被灌木侵占。”刘向介绍，这一过程不仅影响草原植物的群落组成，还可能改变草本植物的病害发生模式。植物病害作为生态系统的重要调控者，能够影响物种竞争关系、植被生产力和生态系统碳循环。“但是，灌木入侵后如何影响草本植物病害，以及这一过程是否受气候因素的调控，此前尚不明确。”刘向说。

研究团队以中国天然草地集中连片分布区为研究对象开展了大范围野外调查，横跨4000公里，涵盖了青藏高原和内蒙古高原的大部分区域。研究团队发现，灌木入侵对草本植物叶片病害的影响呈现出明显的温度依赖性：在寒冷地区，灌木的存在降低了草本植物叶片病害；而在温暖地区，灌木可能不降低甚至增加草本植物叶片病害。团队进一步分析表明，温度等气候条件通过影响灌木下草本植物生物量，对草本植物叶片病害起着关键的调控作用。

研究指出，在不同气候背景下，灌木入侵对草本植物叶片病害的影响存在较大差异。因此，在草原管理中，不能简单地将灌木入侵视为普遍负面的过程，而需要结合当地气候特点制定相应的管理策略。在寒冷地区，灌木可能有助于维持较高的草本植物生物量，降低病害风险；而在温暖地区，控制灌木扩张可能成为降低草本植物病害的重要手段。

随着全球变暖的持续加剧，灌木入侵草原已成为一个广受关注的生态学问题，这一发现为未来草原生态系统的管理和保护提供了科学依据。（记者颉满斌 通讯员余若怡）

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