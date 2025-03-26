原标题：把实验室“建”在工地上

近日，在黄海之滨的胶州湾跨海大桥维修作业现场，施工人员正将一种新型材料注入水下混凝土裂缝。

这种应用于水下混凝土修复的快速修补材料，由青岛理工大学副教授逄博及其团队研发，并已成功实现成果转化。该材料通过模仿海洋生物黏附机理，在富水环境中与混凝土的黏结强度达3.4兆帕，远超行业标准，可提升深水港口、跨海大桥等水下构筑物的抗渗性和耐久性。这一成果的成功转化，有效解决了水下工程修复的技术难题。

在青岛理工大学土木工程学院，这样的成果转化项目并不少见。该学院精准对接国家和地方发展需求，在绿色建筑、海洋工程、废弃物资源化利用等领域推动产学研深度融合，实现自主创新和产业应用的无缝对接。

面向产业需求

3月16日，科技日报记者在青岛荣华建设科技有限公司的装配式建筑生产基地看到，该企业与青岛理工大学土木工程学院联合研发的PPVC模块化建筑技术正被批量应用。

“每个房间在工厂内已经完成90%的装修，安装时只需要像‘搭积木’一样把每个房间进行拼接即可。”该项目负责人介绍，这项获日内瓦发明展金奖的技术使施工效率提升70%，碳排放降低40%。

近年来，青岛理工大学土木工程学院以服务国家和地方需求为指引，积极参与城乡建设绿色低碳发展项目。目前，该学院已与山东省16个地市的1105家企业、96家政府部门建立技术合作关系，形成了“政产学研用”一体化协同创新模式，为科技成果转化搭建广阔平台。

这种需求导向的科研模式催生出一系列创新成果：青岛理工大学教授金祖权及其团队进行海洋环境混凝土耐久性技术攻关，解决了海洋工程结构长期服役中的腐蚀问题；青岛理工大学副教授朱亚光及其团队聚焦建筑废弃物资源化利用，开发了高效回收与再利用技术；青岛理工大学教授张拥军及其团队专注于重大岩体稳定性监测与防治，提出了智能化监测方法。

“科技成果转化不是简单的技术移植，而是需要构建一个共生共荣的创新生态。我们正在探索‘学科群—产业群’耦合发展新模式。”青岛理工大学土木工程学院院长侯东帅表示，未来，学院将围绕“大成果、大项目、大平台”进行布局，聚焦海洋工程、绿色建材等领域，强化技术攻关与产业需求对接。

建立创新机制

青岛理工大学土木工程学院通过优化体制机制，营造良好的创新生态，激发科研人员的创新活力，为科技成果转化提供了坚实保障。

在青岛理工大学土木工程学院，墙上LED屏幕实时滚动着的“需求榜单”引人注目。榜单上既有企业悬赏求解的技术难题，也有待转化的科研成果。这些榜单不仅搭建起学院与企业之间的沟通桥梁，还激发了师生的创新热情。

该学院副院长白晓宇介绍，为优化资源配置，推动科研创新与市场需求精准对接，学院实施成果转化“揭榜挂帅”行动，设立专项基金，用于支持具有市场前景的科研项目，并提供从项目孵化到市场推广的全链条服务。这些举措极大地提升了科研人员的积极性和创造力。

然而，从实验室的“技术图纸”到工地的“实景蓝图”，科研成果转化过程中常常面临标准不能适配、工程难以验证等难题。“教授提出的技术参数企业看不懂，企业提出的成本控制要求，科研团队又难以把握。”谈及成果转化痛点，白晓宇深有感触。

为破解“教授不懂市场、企业难觅技术”的困局，青岛理工大学土木工程学院创新推出“双经纪人”模式。一方面，学院组织32名青年教师组成“技术经理人”团队，深入企业挖掘需求；另一方面，学院培养了12名精通知识产权、商业谈判的“市场经纪人”，负责科研成果评估、洽谈、对接。多措并举下，青岛理工大学土木工程学院技术合同登记额年均增长30%，2024年突破7000万元。

如今，青岛理工大学土木工程学院通过整合土木、环境、材料等学科力量，形成智能建造、海洋工程、绿色建材三大创新联合体。“学院科研组织模式正在从‘单兵作战’转向‘兵团攻坚’。”该学院党委书记王乐生表示，学院将进一步完善转化体系和制度保障，通过“放权赋能”减少科研人员后顾之忧，推动更多科研成果转化为现实生产力。（记者 宋迎迎 通讯员 郑 猛）

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