原标题：激发学生兴趣 感受数学之美

“我们还剩一个章就可以集齐了！”3月14日中午，北京大学附属中学（以下简称“北大附中”）校园内，两名男生边跑边挥舞着手中的小册子，向同学炫耀。“我也快了！”被炫耀的女生也举起了手中已经盖得满满的集章卡。

3月14日是第六个“国际数学日”，北大附中第二届数学文化节在这天启幕。活动由北大附中和北京大学数学科学学院（以下简称“北大数院”）联合打造。

数学文化节在提供一系列丰富多彩活动的同时，以“园游会”的形式设置多个好玩有趣的数学小游戏，弘扬数学文化，让学生感受数学之美。

“面面俱圆”“找生日”“四巧板”“骰子大挑战”……数学文化节把学校变成了一个大乐园。这里有16个可以盖章获得积分的游戏，还有若干个由北京科技大学、中国科学技术馆等校外机构带来的活动展区。

北大附中数学学科长马晶告诉科技日报记者，这次游戏面向全体学生征集，北大数院也带来了好几个他们设计的游戏。“北大数院举办数学节的经验很丰富，我们的教师多次去那里‘取经’。”马晶希望，孩子们能在这些动手游戏中感受到数学的乐趣，并由此认识到，数学不枯燥，数学很好玩。

北大附中数学教师刘福合一直笑眯眯地看着孩子们玩数学游戏。“玩游戏，就是让他们对数学别畏难、有兴趣就可以了。”

中国科学院院士、北京大学讲席教授田刚当天下午也来到北大附中，做了一场关于数学的科普讲座。

田刚在接受记者采访时表示，数学是基础学科，严谨的数学训练能培养系统性思维。这种思维是最重要的，无论一个人做不做数学研究，培养数学思维都大有裨益。“培养学生对数学的兴趣，让他们觉得数学是有趣的，从这个角度看，数学文化节具有特别的意义。”

田刚多次提到“兴趣”。他表示，拔尖创新人才培养不是越超前学越好，小学就开始学初中甚至高中、大学的内容，这种功利化做法其实不适合孩子的成长。大学中学贯通培养，不是中学的基础没打好，就开始去学大学的知识，而是在学有余力的前提下，可以让学生了解大学的课程，展开探索。家长应尊重孩子的兴趣，在兴趣的基础上引导孩子的发展。“人才培养方式要因人而异。”田刚说。（记者 张盖伦）

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