首月归集发布2.6万个就业岗位

本报北京3月25日电 （记者潘俊强）北京市人力资源社会保障局联合市教委等部门于3月至5月开展2025年北京地区毕业生就业服务月活动，自启动以来，已归集发布2.6万个就业岗位。其间，全市将开展就业服务活动近200场。

全市计划举办求职招聘、就业指导等就业服务活动，将多渠道开发就业岗位。截至目前，已在“北京毕业生就业创业服务平台”集中发布570余家用人单位的相关招聘岗位，其中专精特新企业190余家，涵盖科技推广服务、计算机软件、商业银行服务、工程管理服务等热门行业。

活动采取线上线下相结合的方式，依托“北京毕业生就业创业服务平台”“北京高校大学生就业创业信息网”“北京高校毕业生就业平台及资源管理系统”“就业在北京”服务平台，“好工作”“就业在北京”“京企直聘”“北京中小企业服务平台”“北京工商联”微信公众号以及各区和各高校网站与直播平台等开展线上活动，毕业生可获取岗位信息、参加线上招聘会等。百场线下活动将为毕业生与用人单位搭建桥梁，提高求职成功率。

另外，面向本市院校在毕业学年符合条件的城乡低保家庭、零就业家庭、防止返贫监测对象家庭、残疾、毕业学年获得助学贷款和特困人员等六类困难毕业生，发放一次性求职补贴。补贴标准为每人1000元，主要用于求职创业过程中的费用。

《 人民日报 》（ 2025年03月26日 14 版）

(责编：李依环、郝孟佳)