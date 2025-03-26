据新华社南宁3月25日电（记者杨驰）记者从中国科学院广西植物研究所获悉，该所与越南科学院生态与生物资源研究所科研人员在科考期间发现6个天门冬科蜘蛛抱蛋属植物新种。这一研究成果于近日发表在国际植物分类学期刊《植物分类》杂志上。

此次发现的蜘蛛抱蛋属新种有4个来自中国广西的靖西市、德保县、东兴市和贵州的安龙县，分别为齿瓣蜘蛛抱蛋、深裂蜘蛛抱蛋、东兴蜘蛛抱蛋、安龙蜘蛛抱蛋。有2个来自越南的巴贝国家公园，分别为长苞蜘蛛抱蛋和北干蜘蛛抱蛋。

据了解，广西植物多样性研究创新团队成员联合越南科研人员于2019年开展中越岩溶生境植物多样性调查，在两国采集了多种蜘蛛抱蛋属植物。经多年追踪调查，并通过栽培开花、形态解剖观察，以及国内外文献与标本研究，最终确认了6个新种。

中国科学院广西植物研究所研究员林春蕊介绍，蜘蛛抱蛋属为亚洲特有属，主要分布于中国和越南地区，具有明显的区域性和地方特有性。蜘蛛抱蛋属目前已知240余种，其中广西是国内分布种类最多的省份。

蜘蛛抱蛋属是单子叶植物中属内种间花部结构多样性最为丰富的类群之一，同时在园林绿化、观赏花卉培育以及药用经济等领域，应用前景广阔。“此次发现为进一步揭示中越边境地区为该属植物的分布和分化中心提供了佐证，为喀斯特地区生物多样性分布格局及起源与演化的研究提供了重要素材。”林春蕊说，这些新种的发现也对促进喀斯特地区植物多样性的保护和利用具有重要意义。

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