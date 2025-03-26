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尊重儿童身心发展规律，避免揠苗助长

幼升小，如何科学衔接（倾听）

本报记者  丁雅诵
2025年03月26日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　浙江省湖州市长兴县泗安镇中心幼儿园，孩子们和老师一起放飞彩绘风筝。
　　陈海伟摄（影像中国）

　　核心阅读

　　幼儿园与小学之间的衔接，是儿童成长中的重要一环。当前，幼小衔接的具体实践显露出一些问题：在利益驱动下，有的幼儿园和培训机构教学“小学化”，重知识、轻体验；部分家长出于攀比或焦虑心理，寻求超前教育，致使孩子的身心健康、综合素养、学习兴趣受到负面影响。业内人士呼吁，应当尊重儿童身心发展规律，避免揠苗助长。

　　

　　春光灿烂，风和日丽，天津市静海区模范幼儿园的孩子们正在做游戏。他们爬梯子、摘彩旗，额头有汗、脸颊红润。

　　如今，许多幼儿园都已在教育理念上更新迭代，通过寓教于乐、身心兼顾，帮助幼儿培养学习、生活、社交等多方面的能力，做好升入小学前的准备。但与此同时，在一些民办幼儿园和幼小衔接培训机构，提前教授小学知识、忽视培育综合素养的现象，也屡见不鲜。

　　“抢跑式领先”或得不偿失

　　又是一个春天，幼儿园的孩子们距离升入小学更近了一步。

　　“每年春季学期，幼儿园都要专门召开家长会，主题就是幼小衔接。”北京市朝阳区某公办幼儿园负责人介绍，“我们邀请专家学者、小学老师等，给家长们讲如何准备上小学，还组织‘小学校园开放日’参观活动，目的就是帮家长们缓解焦虑、加油打气。”

　　可即便如此，每年仍有部分家长在孩子中班结束后办理转学。去向之一，是民办幼儿园。

　　中国教育科学研究院基础教育研究所副研究员孙蔷蔷分析：“近年来，随着幼儿园‘小学化’专项治理行动等深入开展，公办幼儿园基本能够做到遵守规定，杜绝超前教育。而一些民办幼儿园，为迎合部分家长的需求，会提前教授知识性内容。”

　　还有一种去向，是幼小衔接培训机构。

　　“我加入了几个育儿交流微信群，群里都有幼小衔接班的广告。”江苏无锡的冯女士，对一些广告语印象深刻，例如，“紧扣小学知识点，让孩子轻松领跑”“你敢让孩子零基础入学吗”。

　　“在利益驱动下，幼小衔接培训机构会利用煽动性口号，向家长贩卖焦虑。”孙蔷蔷认为，提前学习小学知识，看似能够帮助孩子在入学时具备优势，但实际上，这种“抢跑式领先”颇有弊端。

　　“有些知识和技能，在孩子成长到一定程度时再学，是水到渠成的。而盲目超前学习，会让孩子被迫付出超额的努力。”安徽省合肥市师范附属小学党委书记冯璐说，“这可能会影响身体发育，导致近视、脊柱侧弯等问题，也会挤占精力，造成社交、体能、动手能力等方面的欠缺。以孩子的身心健康和学习兴趣为代价，去‘抢跑’、去‘卷’，得不偿失。”

　　激发兴趣比学知识更重要

　　幼儿园里游戏较多，注重兴趣培养、自主探索；小学则以课堂教学、综合实践活动为主，模式很不相同。

　　对许多孩子来说，两个阶段之间的转变，是一场不小的挑战。幼小衔接的必要性，也由此显现。

　　“上了小学，学习环境和学习方式会有变化，孩子的社会适应能力也将受到考验。因此，建议在幼儿园阶段做好入学准备教育。”冯璐表示，“当然，在帮助孩子调整作息规律、做好心理建设、养成良好习惯的同时，也要充分尊重适应速度方面的个体差异。”

　　冯璐认为，幼小衔接应当重视身心健康、综合素养等多方面的情况，而不应仅仅关注知识技能。“小学课本难度不大，只要跟着老师上课学习，一般是可以较好掌握的。至于接受超前教育的孩子，优势未必长久，反倒有可能不再专注于新知识的学习，使好奇心和求知欲受到影响，从长远看是划不来的。”冯璐说。

　　那么，如何科学地进行幼小衔接？

　　“正确认识儿童的认知特点和身心发展规律，才能更好理解幼小衔接的本质。”孙蔷蔷说，“从儿童思维发展来看，其规律是从直觉行动思维到具体形象思维，再到抽象逻辑思维。如果大脑尚未发育到一定程度，就让孩子超前学习拼音、识字、计算等，他们会难以理解那些抽象的符号，只能靠死记硬背、囫囵吞枣。这并不利于学习兴趣的培养。”

　　孙蔷蔷建议，家长可以在日常生活中，例如玩游戏、看图书时，引导孩子自然而然地关注文字和符号，通过看、读、猜、玩等多元的方式，激发孩子们的学习兴趣。此外，还可以和孩子一起记录学习的过程、内心的想法，让孩子感受文字和符号在日常生活中的功能和意义。

　　幼儿园和小学应“双向奔赴”

　　“跳蚤市场”上，孩子们各自摆摊，运用自己的数学和语言能力，热情地推销商品，不时讨价还价，现场妙趣横生。

　　前段时间，四川省成都市第十六幼儿园文道分园开展了一场教研活动，邀请了小学教师到场参与。活动过后，老师们进行了研讨：“组队时，还可以尝试‘以大带小’‘性格互配’等方式”“应该让孩子们清点账目，复盘收支”“生活即教育。亲身体验、实际操作，有助于孩子们将数学知识转化为生活能力”……

　　成都市第十六幼儿园园长余琳认为，开展幼小联合教研，共同研究幼小衔接阶段幼儿身心发展特点、环境创设、教育支持等，对孩子的入学准备和入学适应很有帮助。“近年来，我们所在的成都市金牛区成立了幼小衔接学习共同体61个、领航学习共同体10个，带动全区所有小学和幼儿园每月进行联合教研，并开展幼小教师跟岗交流活动等，不断丰富幼小衔接的实践。”余琳说。

　　幼小衔接，需要幼儿园和小学“双向奔赴”。业内专家表示，以往更多的是幼儿园向小学靠拢，今后小学应更加主动，积极了解幼儿园的教学特点，在更多层面上进行呼应、调整，助力幼小衔接平稳过渡。“小学要将入学适应作为低年级教育教学工作之一，低年级课程要注重游戏化、生活化，引导学生获得具体、直观的经验。”华东师范大学课程与教学研究所教授胡惠闵表示。

　　教育部基础教育司负责人介绍，下一步将抓住3个重点，做好幼小衔接相关工作：一是加强专业指导，发挥专家和专业机构作用，提高幼儿园入学准备和小学入学适应教育的有效性；二是面向家长、幼儿园和小学持续宣讲科学的衔接理念和方法；三是强化规范监管，深入治理超前超纲教学等不规范办学行为。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月26日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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