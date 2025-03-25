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中国教育学会“领航计划”四川省第五期卓越校长集中研修在京举行

2025年03月25日09:45 | 来源：人民网-教育频道
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开班仪式现场，中国教育学会为项目理论导师和实践导师颁发聘书。学会供图

开班仪式现场。中国教育学会供图

人民网北京3月25日电 近日，由中国教育学会组织的“四川省第五期新时代中小学优秀党组织书记和卓越校园长（初中）培养项目第一次集中研修”在北京举行开班仪式。

根据安排，本次研修为期两周，设置了专题讲座、案例分享、名校访学等环节，其中专题讲座包括“教育强国纲要解读”“名师名校长：如何从优秀走向卓越”“学校制度建设”等主题。期间，20名学员将分为4组与中国教育学会副秘书长罗滨、研修导师深入沟通交流，共同商议学校办学提质行动规划和“一人一案”的个性化三年研修计划。

会上，中国教育学会副会长、秘书长杨银付作《深刻理解教育强国之纲》专题报告，从战略定位、核心任务、创新突破等维度，系统解读《教育强国建设规划纲要（2024-2035年）》的时代意义和实践要求。他表示，当前正处于加快建设教育强国的重要阶段，基础教育作为教育体系根基，其高质量发展至关重要。希望通过此次研修，能够有效推动四川省基础教育高质量发展。

四川省教育厅教师工作处四级调研员唐晓辉表示，希望全体学员充分利用此次研修机会，有效借鉴成功经验，改进本校、本地区的教育教学和管理工作。理解“新时代”与“新形势”，从战略高度认识和把握我国教育改革与发展的方向；理解“新赛道”与“新征程”，积极掌握先进教育理论，优化知识结构，重点理解当代教育教学理论和教育管理理论；把握“新契机”与“新起点”，提高学校管理水平，增强办学改革创新能力。

项目总负责人、北京教育学院原副院长汤丰林介绍了研修项目总体设计思路。他表示，本次研修以教育强国背景下的初中校长办学治校能力提升为主题，坚持育人为本、问题解决、学校改进、场景体验、鼓励创新的基本原则，边学习、边研究、边实践，旨在着眼于有效构建校长相互学习、共同促进的学习共同体，有效提升校长的办学治校能力。（李依环、实习生曲家谊）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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