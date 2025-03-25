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第10个近视防控宣传教育月主题推进活动举办

2025年03月25日09:25 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月25日电 （记者郝孟佳）近日，由教育部体育卫生与艺术教育司主办，福建省教育厅、福建省卫生健康委员会、福建医科大学承办的全国第10个近视防控宣传教育月主题推进活动在福建省三明市举行。活动现场，福建省儿童青少年近视防控公益宣传大使、奥运举重冠军李发彬与同学们一起参加大课间活动，并喊出爱眼宣言：光明未来 你我同行。

此前，教育部印发通知，对在今年3月开展以“抓早抓小抓关键，更快降低近视率”为主题的第10个全国近视防控宣传教育月活动作出部署，旨在进一步推动各地和中小学校、幼儿园全面落实儿童青少年近视防控工作部署特别是《关于切实抓牢幼儿园和小学近视防控关键阶段防控工作的通知》，合力推动儿童青少年近视防控工作提质增效。

通知指出，一是突出抓早抓小。幼儿园和中小学校要细化前移防控关口、抓牢幼儿园和小学近视防控关键阶段防控的具体措施，带动幼儿和小学生认识眼健康的重要性，从日常生活做起参与近视防控。

二是保障户外时长。中小学校要通过增加体育课、拉长课间时长等方式，增加学生综合体育活动时长，确保学生课间正常活动。幼儿园要结合实际，保障幼儿充足的户外活动时间。

三是丰富宣教形式。结合春季开学（园）重点工作安排，通过课堂、实践活动等多种方式，面向广大中小学生、幼儿开展生动活泼的近视防控和视力健康宣教活动。

四是开展视力检查。宣传教育月期间，各中小学校开展1次视力检查，重点关注中小学生寒假返校后视力变化情况，及时将视力检查结果反馈给学生和家长，引导视力不良学生及时检查和矫治。进一步规范校园视力检测与近视防控相关服务，严禁无资质机构入校开展宣传、推介和视力检测等活动。

五是全面落实“六个一”近视防控要求。中小学校要进一步落实“每班张贴一张标准对数视力表、中小学生每天上下午各做一次眼保健操、每月开展一次班级内视力自测、每季度开展一次近视防控科普宣教活动、每学期初开展一次专题部署、每年跟踪对比分析一次全校学生视力状况”等“六个一”近视防控要求。

六是强化校家协同。增强中小学教师在日常教育教学活动中的近视防控意识，加强对学生学习时坐姿、书写姿势的关注，加强对不良坐姿、握笔姿势的提醒提示。注重发挥家庭在近视防控工作中的重要作用，通过家长会、家长课堂等多种途径，推动家长履行近视防控责任。

(责编：李昉、熊旭)

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