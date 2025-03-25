原标题：AI天气预报系统速度提升数十倍

来自英国剑桥大学、艾伦·图灵研究所和欧洲中期天气预报中心的科学家，开发出一款新型人工智能（AI）天气预报系统——“土豚天气”。相比传统依赖超级计算机的数值天气预报模型，新工具所需算力更低，预测速度却提升了数十倍，有望为天气预报领域带来全新变革。相关研究发表于最新一期《自然》杂志。

为获得天气预测结果，传统数值天气预报模型需要在超级计算机运行数小时，会耗费大量算力。这些复杂系统的开发、维护和部署也耗费大量时间，而且需要部署庞大的专家团队。

但是，“土豚天气”完全摒弃了传统数值天气预报依赖的物理模拟，转而利用深度学习技术，通过解析来自卫星、气象站和其他传感器的历史和实时观测数据，生成高精度的预测结果。这种完全由AI驱动的方法意味着“土豚天气”可以在标准台式电脑上运行，计算成本仅为传统方法的千分之一，且几分钟即可提供预测结果。

评估报告显示，“土豚天气”仅使用现有系统10%的数据输入量，就能实现与现有顶级模型相当的精确度。

由于“土豚天气”直接从数据中学习，因此可快速调整以生成特定行业或地点的预测结果，如为非洲农民预测当地气温，或为欧洲可再生能源公司预测风速等。这种端对端的智能架构有助它为最终用户快速、经济地创建一系列自定义模型，而传统天气预报系统要完成这种类似定制的服务需耗费科研团队数年之功。

团队计划接下来在南半球部署“土豚天气”系统并实地检测其预报能力。他们还打算在该系统的基础上，开发出针对天气、海洋和海冰的高精度预报模型。（记者刘霞）

(责编：郝孟佳、李昉)