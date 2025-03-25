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香港高校囊括全球最国际化大学前四名

2025年03月25日08:50 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报香港3月24日电（记者陈然）泰晤士高等教育（THE）近日公布2025年度全球最国际化大学名单，香港高等院校囊括前四名，彰显香港专上教育优势。

　　名单中，香港城市大学蝉联榜首，香港科技大学、香港理工大学及香港大学紧随其后，香港中文大学则排名第11位。据了解，泰晤士高等教育主要基于国际教职员、国际学生、国际共同作者及国际声誉4个指标，对全球2092所大学进行评选，最终有40个国家和地区的217所大学上榜。

　　香港特区政府教育局局长蔡若莲表示，香港院校在多项评审指标表现出色，反映香港高等教育的多元化和国际化获得全球认可。

　　蔡若莲说，特区政府致力让专上学院扩容提质，积极打造“留学香港”品牌，向世界推广香港专上教育，具体措施包括提升政府资助的非本地学生限额、发展“北都大学教育城”、增加“‘一带一路’奖学金”名额等。未来，特区政府将携手教育界发挥优势，积极将香港打造为国际高端人才聚集地，助力国家发展。

　　对于再度获评为全球最国际化大学，香港城市大学表示，排名显示该校在促进国际化方面成就卓越，有助推动香港打造“留学香港”品牌。城大校长梅彦昌强调，校方将持续引领高等教育发展及国际化，巩固香港国际专上教育枢纽的地位。

(责编：李昉、郝孟佳)

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