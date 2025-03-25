原标题：基于液体的下一代软体机器人问世

电影《终结者2》中的液体机器人穿过金属棒的场景。图片来源：美国《科学进展》

韩国首尔大学工学院宣布了一项重大突破：成功开发出一种基于液体的下一代软体机器人。这项创新技术模仿了生物活细胞的特性，如转化、分离、融合以及捕获异物的能力。相关成果发表在最新一期《科学进展》杂志上。

传统基于固体的机器人在模拟活细胞灵活性和功能方面存在局限性，而这种新型颗粒铠装液体机器人则通过包裹一层异常密集的疏水（防水）颗粒来克服这些挑战。这种设计让机器人既拥有液体卓越的变形能力，又具备固体的结构稳定性，使得它即使在极端条件下也能恢复原状而不破裂。

实验中，这款机器人展示了多种功能，与电影《终结者2》中的T-1000机器人有相似之处。它可以穿过金属障碍，捕获并运输异物；还可以与其他液体机器人融合，并在水面及地面上自由移动。研究团队另外开发了一种使用超声波控制其运动速度的技术，进一步拓展了机器人的应用范围。

由于其独特的性能，这种液体机器人有望在多个领域得到应用，包括生物医药和软体机器人领域的靶向药物输送等。此外，鉴于其能穿越极其狭窄的空间，该机器人也可用于在复杂机械内部、崎岖地形或灾区进行探索、清洁、化学障碍清除和营养供给等任务。

这一突破为未来机器人的多功能性和适应性设定了新标准。（记者张梦然）

(责编：郝孟佳、李昉)