原标题：【光明时评】多措并举 推进师德师风建设

近日，中共中央、国务院印发《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》，提出“实施教育家精神铸魂强师行动”“坚持师德师风第一标准，健全师德师风建设长效机制，严格落实师德失范‘零容忍’”，为涵养优良师德师风，建设高素质专业化教师队伍，筑牢教育强国根基指明了方向。

师德是中华民族十分看重的美德之一，评价教师队伍素质的第一标准就是师德师风。当前，我国有各级各类学校专任教师1891万人。一支又一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍正在形成。教师的职责不仅是传授知识，更在于为国家和民族的未来塑造灵魂、培育精神，而高尚的师德师风则是这一切的根基。因此，必须进一步加强师德师风建设，将师德师风第一标准贯穿为党育人、为国育才的全过程。

立身以师道，兴学以师德。奋进新时代，我们坚持师德师风第一，倡导教育家精神至关重要。无论是心有大我、至诚报国的理想信念，言为士则、行为世范的道德情操，启智润心、因材施教的育人智慧，还是勤学笃行、求是创新的躬耕态度，乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心，胸怀天下、以文化人的弘道追求，都能够引导广大教师更好完成立德树人、教书育人的重任，为中国式现代化培养好教育好合格接班人。正如人民教育家于漪老师所说：“教师的工作质量与民族和国家的命运休戚与共、血肉相连。当把个人的工作和大我融在一起，我狭小的心就有一个广阔的宏大宇宙。”太行山“新愚公”李保国、大山最美教师张桂梅，就是对良好师德最好的诠释。为此，我们需要不断加强教师培训、完善评价体系、涵养优良师德，带动形成优良的学风校风，真正做到“一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂”，使高素质教师队伍建设与高素质人才培养同频共振、同向同行。

涵养良好师德，需要从实践锻炼中获得成长。当前，全国各地在推动师德师风建设方面进行了许多有益探索。例如，一些地方通过组织教师集体宣誓、签名承诺、师德演讲、主题征文等活动，引导教师自觉践行师德规范，营造良好的师德师风氛围。有的则通过召开师德师风建设动员会、开展自查自评、举办师德主题讲座、评选“最美教师”等活动，拓宽师德教育渠道，建立长效机制。还有的以评选表彰活动为抓手，每年评选出优秀教师，并举办颁奖典礼，树立师德榜样，组织教师深入学习师德政策文件和先进事迹，激励广大教师见贤思齐。也有的开展走访慰问，引导学生家长尊重教师、理解教师，积极配合学校和教师开展教育教学工作，形成家校社协同育人的良好局面，提高教师的职业荣誉感和幸福感。

未来，要多措并举，持续发力，始终坚持教书和育人相统一，坚持言传和身教相统一，坚持潜心问道和关注社会相统一，坚持学术自由和学术规范相统一，扎实推进师德师风建设。各地教育部门和学校应结合实际，制定和完善师德建设的规章制度，将师德要求贯穿于教师招聘、考核、晋升、评优各个环节，明确师德失范的具体情形及处理办法，使师德建设有章可循、有据可依。同时，建立健全科学合理的师德考核评价体系，将师德表现作为教师考核的核心内容，与业务考核并重，将考核结果纳入教师个人档案，作为教师评优评先、职称评定、绩效分配的重要依据，对师德表现突出的教师给予表彰奖励，对师德失范的教师实行“一票否决”。此外，将师德教育纳入教师继续教育的必修内容，定期组织教师参加师德师风专题培训、讲座、研讨会等活动，利用现代信息技术手段，如在线学习平台、教育App等，为教师提供丰富多样的师德学习资源，方便教师随时随地深入学习教育法律法规、教师职业道德规范等，不断强化教师的师德意识和法律意识。不仅如此，还应对师德违规典型案例进行定期曝光，发挥警示震慑作用，形成全社会共同关注、共同监督的良好氛围。

（作者：盛明科、马姚，分别系湘潭大学公共管理学院教授，湘潭大学马克思主义学院博士研究生）

(责编：李昉、郝孟佳)