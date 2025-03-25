原标题：【光明时评】循序渐进推行免费学前教育

“十年树木，百年树人”。学前教育作为终身学习的开端，对个体发展具有奠基作用，不仅关乎亿万儿童的健康成长，更承载着无数家庭的期望与未来。今年的《政府工作报告》首次提出“逐步推行免费学前教育”，这是对民生关切的积极回应，是对民生福祉的深切考量。这一政策不仅与《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》中“探索逐步扩大免费教育范围”的顶层设计高度契合，还与即将实施的《中华人民共和国学前教育法》中“有条件的地方逐步推进实施免费学前教育”的法治要求相呼应，充分彰显了该政策的重要性和深远影响。

学前教育作为基础教育的起始阶段，是人生教育的重要基石。免费学前教育的推行，正是这一理念在民生领域的具象延伸，呼应了人民群众对美好生活的向往，为教育强国建设筑牢根基。关于学前教育的政策表述，从去年的“普惠发展”升级为今年的“推行免费”，不仅是措辞的转变，更标志着我国教育公平理念的深化与实践路径的升级。推行免费学前教育，能够让每个孩子在人生起点阶段获得助力，让教育公平的阳光照亮孩子们的成长之路。

教育部公布的数据显示，2023年，全国幼儿园数量达到27.4万所，学前三年的毛入园率达到91.1%；全国普惠性幼儿园23.6万所，在园幼儿3717万人，普惠性幼儿园覆盖率达到了90.8%，数千万家庭因此受益，这既是对“民之所盼”的回应，也体现了“国之大者”的担当。2024年，学前教育法出台，进一步强化了学前教育的公益普惠原则，强化了各级政府在学前教育规划、投入、教师队伍建设、监管等方面的主导责任，为实现学前教育的逐步免费夯实了法律保障，让学前教育改革发展成果真正更多更公平惠及全体人民。

免费学前教育的逐步推行不能一蹴而就、一拥而上，而是要徐徐用力、久久为功。我国幅员辽阔，从义务教育的发展来看，区域、城乡、校际、群体差异仍然存在。因此，不能采取“一刀切”的方式，应立足地区差异制定政策，推动政策分步实施。在此过程中，既要有宏观层面的规划，亦须有落实落细的审慎，因地制宜、循序渐进，方能在“蹄疾”与“步稳”间求得平衡。只有在部分地区先行先试，积累经验后再逐步推广，才能确保免费学前教育在推行过程中不走样、不变形，真正实现其应有的价值和目标。

循序渐进的关键，在于以系统性思维擘画蓝图，把握“时度效”的统一。应建立多元化投入机制，鼓励社会力量广泛参与。中央财政通过转移支付加大对中西部的支持，同时地方专项债券与社会公益基金协同发力，确保充足资金支持各项事务，通过这一机制，形成政府主导与社会力量协同共育的人才培养格局。应加强师资保障，提升质量监管。可借鉴“特岗教师”模式，定向培养人才，完善职称评定和待遇体系，确保教师能够“下得去、留得住、教得好”，同时应建立涵盖办园条件、课程设置和儿童发展等方面的评估体系，通过师资培训、课程优化等举措，确保“免费”与“优质”并行不悖，让政策红利真正转化为育人实效。

“凿井者，起于三寸之坎，以就万仞之深。”免费学前教育的推进，既需要顶层设计的魄力，也离不开基层实践的智慧，从浙江“安吉游戏”的创新探索，到贵州“民办公助”的模式突破，各地已积累了大量经验。未来，我们应继续以马克思主义科学方法论为指引，以“功成不必在我”的境界和“功成必定有我”的担当，继续发扬“钉钉子精神”，稳扎稳打，久久为功。唯有如此，才能将政策蓝图转化为民生实惠，让免费学前教育的阳光照亮每个孩子的成长之路，从而不断为民族复兴筑牢人才之基、凝聚奋进之力。

（作者：王鹏烽、刘贵祥，分别系大连理工大学马克思主义学院教授、博士生导师，大连理工大学马克思主义学院博士研究生）

(责编：李昉、郝孟佳)