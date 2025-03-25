原标题：培育造就更多服务乡村振兴的乡土人才

随着乡村振兴战略深入实施，越来越多“新农人”耕耘在乡村一线，从农业科技试验田到农产品加工车间，从新型农业合作社到电商直播间，处处可见他们播洒汗水、闪耀智慧的忙碌身影。

“新农人”带着新理念、新知识、新技能逐梦广阔农村，建功希望的田野，为乡村发展注入新活力。今年中央一号文件提出，加强农民技术技能培训，壮大农村各类专业人才和实用人才队伍。今年的《政府工作报告》也提出，完善强农惠农富农支持制度，壮大乡村人才队伍。深入推进乡村全面振兴，人才支撑是关键，必须培育造就更多乡土人才、“新农人”。

“新农人”是支撑推动乡村全面振兴的关键力量

“新农人”是有文化、懂技术、善经营、会管理的新型高素质农民。“有文化、懂技术”是“新农人”与传统农民相区别的重要标志，他们普遍接受过良好的教育，科学文化素养较高，能将科学技术充分运用到农业生产中，提高劳动效率，让自身从繁重体力劳动中解脱出来。他们还具有较强的学习能力，能与时俱进更新自身知识体系和技术技能。“善经营、会管理”要求“新农人”不仅应成为种田能手，解决“谁来种地”问题，还应成为经营能手，解决“如何致富”难题，凭借先进的经营理念、较强的管理能力，推动乡村经济发展，带头走上致富路。

统计显示，我国已培育形成了40多万人的农业科研队伍、620多万个新型农业经营主体、900多万名高素质农民，“新农人”队伍持续壮大，这一群体在乡村人才振兴、产业发展、科技推广、文化传承等方面发挥着巨大作用，为加快农业农村现代化，推动农业基础更加稳固、农村地区更加繁荣、农民生活更加红火提供了有力支撑、作出积极贡献。

培育“新农人”亟待突破瓶颈

党和国家倡导培育更多“新农人”，各地及相关机构也积极推动，如国家开放大学实施“一村一名大学生”培养项目、中国农业大学建设农业“科技小院”、华中农业大学开展“头雁领航”行动等。但现实中，“新农人”的培育仍面临诸多困难与问题，需要针对性破解。

思想认识不实。对“新农人”在支撑推动农村发展和乡村振兴方面的重要性认识不到位，致使“新农人”培育相关政策落实力度欠缺，倡导鼓励偏多，针对性操作性不足，难以满足实践需要；短期追求多、长远考虑少，且资源配置重复叠加，未形成合力。

培育质量不高。总体来看，一些院校的涉农人才培养还存在理念相对滞后、经费投入不足、办学条件薄弱、优秀师资匮乏等问题。不少涉农办学机构生师比、生均设备等配置不达标；培养模式单一，整合政府、行业、企业资源能力不足，按需培养、订单式培养、学徒制培养等难以实现，产教融合校企合作程度不深。

工作合力不强。国家重视“新农人”的培育，频频出台政策，推动实施系列项目计划，各地也联动实施优惠措施，推动孵化培育“新农人”。但“新农人”的培育涉及部门多，过程链条复杂，需要政策配套和多部门协调配合，实践中往往因政策配套不足、部门协力不理想而难以形成工作合力，资源整合利用仍待优化。

强化措施加大力度精准培育“新农人”

新时代健全推动乡村全面振兴长效机制、加快农业农村现代化建设，人才是基础性战略性支撑，壮大农村各类实用人才队伍是核心和关键。为此，应花大气力、下真功夫培育适合农业农村，用得上、留得住、干得好的“新农人”，为推进乡村全面振兴提供人才支撑。

以整体性治理理念强化政策供给。要完善政策设计，增强政策的有效性，突破部门藩篱，将相关项目、计划等予以整合，发挥最佳的组合性效应。政策执行中增强协同性，减少资源的稀释与内耗，构建协调一致、合作有序、参与有力的机制，形成合力。

以明确功能定位加大培养供给。明确“新农人”培养定位，构建科学的人才培养体系，将学农爱农、强农兴农和懂农业、爱农村、爱农民等价值理念融入人才培养方案，引导高校尤其是职业院校设立“新农人”培养相关专业或方向，开设切适课程，接续培养更多具有乡村振兴情怀的后备人才。加大对返乡农民工、回乡大学生、回乡创业者的培训，将他们纳入新型职业农民培养计划，培育一批留得住、用得好的“乡创客”“田秀才”“土专家”。

以提升人才培养质量赢得认同。“新农人”必须经历现实与理想的碰撞磨合、经过实践检验能真正发挥作用，才能赢得社会认可。要切实提高“新农人”培养质量，整合优化资源，强化培育体系，将县级职业教育中心、农村广播电视学校、镇村成人文化学校等整合为多功能的“新农人”培育综合体，开展学历教育、技能培训、继续教育、文化教育等。统筹教育、人社、农业等部门涉农项目、经费等，提高资源效益。广开门路、开拓渠道，增加经费投入，并增强税收减免、土地供应、财政补贴等政策的引导与扶持。开设契合农村发展需要的专业、课程，优化教学内容与方法，提升培养的针对性、适应性。

以多方协力营造良好环境。创新宣传方式，广泛宣传“三农”政策，吸引更多人才加入“新农人”行列，为乡村振兴增添力量。建立政策执行跟踪反馈机制，及时调整完善措施，增强“新农人”投身农业农村的信心决心。要加强宣传引导，挖掘“新农人”典型案例，提高社会各界对“新农人”的认知度认可度。支持“新农人”参加职业资格评定、技能等级认定、职称评审等，激发“新农人”扎根乡村的热情。要不断提高“新农人”的社会地位政治地位，增强“新农人”的认同感归属感。

（作者：邬跃，系中国矿业大学〔北京〕乡村振兴研究中心副主任、教授）

(责编：李昉、郝孟佳)