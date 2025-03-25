原标题：让更多“新农人”成长为“兴农人”

作为一名深耕食用菌领域30多年的高校教育科研工作者，我只带过200多名科班出身的学生，却指导过6000多名“门外弟子”，每年在基层田间和他们在一起的时间有半年多。我的学生经常说：“邹老师，您对这些‘门外弟子’太上心了，我们都羡慕呢！”

确实，我对基层、对农户们很有感情。这些年通过帮助他们解决难题，看着他们经营的菌田一点点壮大，看着他们的腰包慢慢鼓起来，看着他们带动身边更多人走在创业致富的路上……这样的成就感无法言说、无可替代。于我而言，就是想尽自己微薄之力，引导培养更多“新农人”真正成长为“兴农人”。

不同于传统意义上的农民，也不同于在校学生，这些“新农人”大多有一定的社会经历，更有具体的追求，也更加迫切地希望掌握新技术、新知识。我能做的，就是因地制宜、因人施策，通过举办培训班和“一对一”指导的形式，让越来越多人加入“新农人”队伍。

让我欣慰的是，这支队伍中不乏90后、95后新生力量。

黑龙江尚志市石头河子镇庆丰村冷杉屯的宋光宇，今年29岁，初中毕业后在社会上摸爬滚打多年。有一天，他专门来到我建立的尚志科技小院，向我表达了加入食用菌行业的想法。我向他介绍了食用菌产业发展的前景，指导他系统掌握黑木耳菌包工厂化生产工艺。两年来，他专业化生产的高质量菌包不仅在省内“走俏”，还远销山西、陕西、河北等地，年创造产值近三百万元，他也成了当地新一代“新菌农”领军人才。

还有一位95后大学生赵柏超，父母此前在黑龙江省牡丹江市宁安市东京城从事小作坊制菌多年，他看在眼里，一度觉得食用菌行业又脏又累没啥前景。偶然接触我的科技小院后，赵柏超扣准了现代农业的脉搏，不仅劝说父母学习现代技术，自己也加入其中。现在，他母亲被外地一家食用菌栽培企业聘为技术总管，他本人也被一家企业聘为技术管理人员，成为“新菌农”核心力量。

不同于学校教学的固定化模式，“新农人”遇到的都是“真问题”，他们渴望通过知识改变命运。于是，我给他们“对症下药”，帮助他们在种植技术和产业经营上创新提升。

尚志市木耳栽培户许泽成此前在报刊上看到我发表的一篇文章，便来学校找到我，要学习食用菌栽培技术。原来他因为没有优良菌种，加上栽培技术落后，导致产量上不去、收入更上不去。我带他去我们实验室参观，又去他的种植现场指导，还牵线联系合作单位，不仅解决了技术难题，也解决了销售问题，目前他已成为国内鼎鼎大名的食用菌专家。

这样的事儿还有很多很多——有农户向我反映，木耳栽培原料（阔叶树木屑）严重短缺且成本上升，通过采用我的技术，不仅降低了生产成本，还保护了自然生态；有农户向我诉苦，说长完木耳的菌袋顶部部分还有“营养”，白白扔掉太可惜了，用了我的新技术后，每个菌袋都产出了木耳，每袋增收近0.6元……

现在我还担任漠河的科技特派员，已经4年多了，帮助当地林业局农户申请了松杉灵芝等食用菌类国家级林业推广项目，也带动了中青年“新菌农”培养。漠河市图强镇菌农冯电柱从事松杉灵芝行业6年，年栽培超过2万包，成为当地佼佼者。

我经常对人这样讲：我在校外有一批特殊的学生，他们是我的“门外弟子”，更是朋友、是亲人。我愿意教出更多这样的学生，“土专家”多了，乡村全面振兴的步伐就快了，老百姓的日子也就越来越好了。这是一件多么幸福的事！

（作者：邹莉、高春梅，分别系东北林业大学林学院教授、东北林业大学党委宣传部教师）

(责编：李昉、郝孟佳)