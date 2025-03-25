原标题：为人才“架梯” 为科研“松绑”

“如果不是‘攀登项目’雪中送炭，我目前的研究可能无法开展。”3月23日，江苏省物理科学研究中心科研人员、南京大学教授杜灵杰向科技日报记者说起微观量子结构探测项目，不禁感慨万千。

2023年，江苏实施“1820”基础研究策源行动，即在基础研究领域布局18项主要任务，出台20条支持政策。新设的江苏省物理、应用数学、合成生物三大基础科学中心（以下简称“三大中心”）作为江苏基础研究“改革试验田”，积极探索体制机制创新。

在三大中心，像杜灵杰这样尚未承担过重点科研项目的科研人员，也拥有申请基础研究拔尖人才项目的机会。中心确立研究方向后，科学家可以自主确定选题，科研直接经费支出不受具体科目比例和金额的限制。同时，科研活动也打破行政边界，实现了不同学校、学院、学科团队的跨界组合，协同开展科研攻关。

改革风正劲，创新潮更涌。一系列创新务实之举，为江苏基础研究注入新动能。

开辟青年拔尖人才专属赛道

去年3月，国际学术期刊《自然》发表了杜灵杰和团队“沉潜”5年的研究成果——在世界上首次观察到引力子激发。这是自引力子概念被提出以来，首次在实验中发现具有引力子特征的准粒子。

杜灵杰倍感欣慰的同时，也陷入焦虑：“项目经费只剩下十几万元，后续研究面临困境。”

正当他一筹莫展时，2024年度江苏省自然科学基金项目申报启动。其中的“攀登项目”为青年拔尖人才开辟了专属赛道，重点支持探索最前沿的科学问题。不仅如此，三大中心还享有单列申报指标。经物理中心推荐，杜灵杰获得300万元资助，解了燃眉之急。

过去，通常情况下，“攀登项目”的申请者，须具备承担过省杰出青年基金项目、国家优秀青年科学基金项目等项目的经历。但三大中心打破常规，为此前未承担过相关项目的杜灵杰亮起绿灯。

今年，江苏省自然科学基金项目申报有了进一步创新，首增“探索非共识项目筛选机制”，原则上被推荐人不超过35周岁。同时，物理中心和应用数学中心申报省杰出青年和省优秀青年项目的名额，不再设限。

“青年科研人员潜力巨大，但在成长早期，往往是最需要获得资助的。”江苏省科技厅基础研究处处长郦雅芳说，“这些举措，就是为年轻人提供更广阔的发展空间。”

如何给基础研究人员长期稳定支持，江苏省也在持续加码探索。自2024年起，江苏省杰出青年和优秀青年项目的数量均达到100项，较2022年翻了一番；省杰出青年项目的资助金额也从每项150万元增加到180万元。

赋予科研探索更多自主权

最近，应用数学中心领衔科学家之一、东南大学首席教授曹进德正带领团队开展前沿研究。他们一边围绕运筹控制论、微分方程等数学科学理论自主探索，一边致力于从源头解决交通等领域的关键技术难题。在该中心的五大研究方向中，他主要牵头大规模复杂优化理论方面的研究。

“目前，常见的研究模式是项目获得立项后，科研人员再围绕项目目标去展开研究。”应用数学中心执行主任、东南大学数学学院院长虞文武介绍，在应用数学中心，这一模式被打破——研究方向确定后，科研人员可围绕这些方向自主探索，不再有具体项目的局限。

“科研选题的实施也并非天马行空，中心每年会组织外审专家一起进行研究评议。”虞文武说，“评议标准不是看发表了几篇论文、写了多少代码，而是看研究进展是否有序推进并能产出原创性、引领性的成果。”

记者了解到，三大中心在科研任务选题、队伍建设、项目实施以及经费使用管理等方面，享有充分自主权。首席科学家负责中心的科研组织工作，牵头开展研究方向选择、具体任务凝练等工作。

物理中心首席科学家、中国科学院院士马余强认为：“项目负责人可以自主决定研究选题，享有充分自主权，这对集中攻关基础前沿问题很有意义。”

在释放科研人员创新活力的同时，三大中心也采取灵活的“综合预算”管理机制。预算中的直接经费支出不设具体科目比例和金额限制，项目负责人可根据科研活动实际需要，自主调整全部科目的经费支出。

东南大学数学学院教授许文盈等3名青年教师，去年获得应用数学中心50万至100万元人才专项经费。“现在我不用再单独编制项目预算，而是根据实际需求支出设备费、差旅费、劳务费、学术交流费，节省了不少精力，可以专心做研究。”许文盈说。

加强有组织协同攻关

“物理+人工智能”“物理+新能源”“数学+通信”“合成生物+人工智能”……在三大中心，传统的学科“孤岛”被打破，跨学科、跨领域的协同创新成为新的科研范式。

物理中心执行主任王伯根介绍，该中心打破学院壁垒，围绕“拓扑理论”“拓扑材料”“拓扑器件及应用”三大方向，由南京大学具有学科优势的物理学院同现代工学院、电子工程学院开展协同攻关。这种跨学院的合作模式，为解决复杂科学问题提供了强大合力。

在应用数学中心，来自东南大学通信、网络安全、电子、医学、制药等约10个学科的科研团队经常汇聚一堂，寻找交叉融合的合作点。跨学科研究不仅拓展了数学的应用边界，也为相关产业提供了理论支撑。

合成生物中心则由3位中国工程院院士应汉杰、黄和、陈坚领衔，依托南京工业大学、南京师范大学、江南大学共建。中心引入了诺贝尔化学奖得主罗杰·科恩伯格等顶尖学者，开展跨学科、跨领域的交叉融合研究，并推行“赛马制”，激励科研人员探索不同技术路线。

在寻找基础研究与产业需求的结合点上，各中心也在不断探索新模式。作为合成生物中心的建设单位之一，南京师范大学在常州建立合成生物产业研究院。黄和告诉记者：“研究院不仅能够转化中心的基础研究成果，还能将产业界的实际难题反馈给中心的科研团队进行攻关。”

今年政府工作报告提出，“推动科技支出向基础研究倾斜”“提高基础研究组织化程度”。

江苏省科技厅党组书记、厅长徐光辉表示：“我们将把握大科学时代科研范式变革、学科交叉融合趋势，对标国际领先，推动三大基础科学中心能级跃升，强化面向重大科学问题的协同攻关，进一步提高基础研究组织化程度，努力营造开放、合作、竞争、包容的一流学术生态，根植‘从0到1’原创力策源力，为打造具有全球影响力的产业科技创新中心提供支撑。”（记者 金 凤）

(责编：郝孟佳、李昉)