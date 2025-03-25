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不能用来造“芯片”，为何还要背诵古诗文？

——文学教育的无用之大用

2025年03月25日08:44 | 来源：光明日报
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原标题：不能用来造“芯片”，为何还要背诵古诗文？

教育问题，如此深刻而复杂：涉及人才培养、社会进步和人类文明的延续；教育话题，又是这样亲切而贴近：关系到每个家庭、每个个体的成长与幸福。面向未来，我们需要深入思考：如何适应快速变化的世界，培养能够应对未知挑战的人才？如何让每个人都能在教育滋养下实现生命价值，并为社会进步贡献力量？

对教育问题的考量，需要置于更大的背景，跳出教育看教育，使我们的思考不局限于课堂和书本，而是贯穿于人的一生，渗透到社会的各个领域；亦需要聚焦更小的角度，让视线探入教育的微观层面，更深入地理解教育的真实面貌。

为此，本版自即日起开设“杏坛覃思”栏目，用充满思想和温度的文字来解读教育、思考教育、推进教育，在建设教育强国的道路上留下“思想的足迹”。

为何语文课，特别是小学和初中的语文课，要安排那么多文学作品的教学？为何中小学生要多背诵古诗文？……网上常见（生活中也常见）有人对此疑惑不解，他们觉得学语文无非是提高一下语言表达能力，没有必要读那么多散文、诗歌、小说什么的，特别是背诵古诗文，既为难孩子，又浪费时间。甚至还有人提出有点“无厘头”的质问：背诵古诗文能制造“芯片”“导弹”吗？为何不把学语文和读古诗文的时间更多地“匀给”数理化？

不能一味责怪这些议论所表现出来的肤浅，我们语文教学本身可能也没有把这些问题真正搞清楚。

为什么练习写一棵树，写一个人

语文很重要，这个道理大家好像都明白，但落实到教学中，就可能有些困扰。实际上，虽然语文是主科，但在一些学校、老师和家长那里并不受重视，他们觉得，语文需要熏陶和习得，靠的是大量阅读积累，考试前很难靠“突击”拿到高分，相反，不去下功夫，也不会考得太差。因此，轻视语文和不愿意在读书方面多下功夫的现象比较普遍。

我曾经到一所中学听课，课后和老师座谈。我问：你们的学生日后成人、进入社会了，绝大多数岗位都不会要求他多读书、擅长写作，比如写一棵树，写一个人什么的。可是如今却要花那么多时间去练习写一棵树，写一个人。这是为什么？

这好像是一个根本不需要思考的问题嘛！有的老师说，语文课安排这一类文学性的阅读写作，是为了学习语言文字运用。古诗文的载体——古汉语是现代汉语的源头，学习语言表达，有必要知道一点“源流”。也有的说，多一些文学修养，文笔好，高考作文能得高分。还有的说，毕业以后学生也会有自己的文学生活，比如看电影、电视，读文学作品，语文课需要培养他们拥有审美和鉴赏的能力。当然，提到古诗文，大家也都会想到文化自信和民族认同。增加中华优秀传统文化在语文教学中的分量，已经是国家和社会的共识。如果连最基本的古代文学作品都没有接触过，缺乏情感与审美的民族基因，又怎能称得上“中华儿女”和“龙的传人”？

老师们说的这几方面理由都是成立的，但有遗漏，忘记了另外两个也很重要的理由。

一个理由是，语文课的文学阅读与写作，可以满足孩子们童年生活的精神需求。人总需要做点“白日梦”，特别是年轻的时候，文学很大程度上发挥了“做梦”的功能，可以调节生活，宣泄、寄托或者转移情绪，满足孩子们成长阶段不可或缺的“天马行空、尽情想象”的需求，而这个功能，是我们语文课考虑得不多的。

还有一个非常重要却又常被忽视的理由就是，语文课的文学教育，包括古诗文阅读，担负着“思维训练”的重任。

我重点讨论一下这个理由。

文学教育担负着“思维训练”的重任

语文课文学教育的目标是“审美与鉴赏”，而从广义理解，“审美与鉴赏”的能力，也是一种思维能力。建议大家看看《普通高中语文课程标准（2017年版2020年修订）》，以及《义务教育语文课程标准（2022年版）》，对于为何语文课中的文学教育担负着“思维训练”的任务，就会有比较清楚的认识。

我认为，要充分肯定《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》（以下简称“新课标”）对于“语文核心素养”的定位。新课标提出，“语文核心素养”有语言、思维、审美和文化四个维度，其中一个维度，就是“审美鉴赏与创造”，而这正是和文学教育密切相关的。如《普通高中语文课程标准(2017年版 2020年修订)》指出：“审美鉴赏与创造是指学生在语文学习中，通过审美体验、评价等活动形成正确的审美意识、健康向上的审美情趣与鉴赏品位，并在此过程中逐步掌握表现美、创造美的方法。”值得注意的是“审美情趣与鉴赏品位”这个提法，因为过去我们语文课很少会照顾到学生个体审美的“情趣”与“品位”。

新课标在论及“语文核心素养”的另一维度“思维发展与提升”时说到，要让学生“通过语言运用，获得直觉思维、形象思维、逻辑思维、辩证思维和创造思维的发展”。其中“直觉思维、形象思维”是新提法，也是以前语文教学中较少关注的。我这里特地引用高中及义务教育语文课标关于“核心素养”的概念，是想提醒大家，这不只是对高中语文的要求，小学和初中语文中文学类阅读写作的教学，也应当重视全面的思维训练，尤其是想象力及其所依存的“直觉思维”与“形象思维”的训练。

所谓“审美鉴赏与创造”的能力，首先就是想象力，以及“直觉思维”与“形象思维”的能力。课标把直觉思维和形象思维放到与逻辑思维、辩证思维、创造思维并列的位置，可以理解为是对前两种思维的格外重视。这也有现实针对性。在语文教学中，提到思维能力，马上会想到思辨能力、逻辑分析能力，而想象力以及直觉思维、形象思维能力，并没有得到相应重视。甚至有些老师和家长认为，“想象”是孩子比较幼稚的思维活动。这种认识是片面的。新课标的“提醒”，对于语文教学，特别是文学类课文包括诗歌的教学，有纠偏性和指导性的意义。

文学教育关涉想象力的培养

据有关研究，想象是一种心象思维，是指人脑对已储存的表象加工改造形成新形象的心理过程，属于智力中重要的高级的部分。想象力是感性和知性之间的一种中介性先天能力，在人的判断认识方面起着不容忽视的重要作用。想象力活动主要靠右脑，属于大脑最外层的高级思维，但正常人的想象活动要靠大脑多部位协同完成。想象力有先天的因素，也可以靠后天激发培养，童年时期，就是激发和培养想象力、培养“直觉思维”和“形象思维”的黄金时期。直觉思维、形象思维与逻辑思维同等重要，偏离任何一方都会制约一个人思维能力的发展。小学和中学的文学教育，特别是古诗文教学，在想象力的培养，以及“直觉思维”和“形象思维”的训练方面，能起到不可替代的作用。

语文课学习文学类课文，包括诵读古诗文，就要把“审美与鉴赏”作为教学的指向，应当扣住多方面的思维发展，特别是容易被忽视的“直觉思维”和“形象思维”的发展，重视想象力的培养。

不要忌讳“训练”这个词，想象力，以及其所依存的“直觉思维”和“形象思维”，都是可以训练的。这一类“思维训练”对于素质教育非常重要，也是创新型人才培养的必修功课。无论学生日后从事什么职业，即使是科技类的工作，也必须具有这一类“思维训练”。总之，语文课中的文学教育，是审美教育，同时也是思维训练，是通过文学教育，获得“直觉思维”和“形象思维”的训练，能够帮助学生获得正确的审美意识、健康向上的审美情趣与鉴赏品位。

回到开头所提的问题：古诗文的学习与教学和“芯片”“导弹”有何关系？答曰：没有什么直接关系，古诗文不能当饭吃，也不能造“芯片”“导弹”。从功利的角度看，文学教育是“没用”的。但从人的精神成长和民族文化认同来看，又是“打底子”的，有“无用之大用”。文学教育包括古诗文的学习有利于思维训练，让人的整体素质高一些，情商与智商更加协调发展，脑子“活”一些。这样看，古诗文的诵读学习与“芯片”“导弹”又有微妙的关系。

（作者：温儒敏，系北京大学中文系教授）

(责编：李昉、郝孟佳)

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