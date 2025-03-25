打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

一餐一饭 关乎孩子健康与成长

2025年03月25日08:42 | 来源：光明日报
小字号

原标题：一餐一饭 关乎孩子健康与成长

学生食品安全，关乎千万家庭幸福，关乎民族未来发展，更关乎教育初心的践行。从某种程度上说，食品安全是学校工作的生命线。因此，应将食品安全工作融入学校治理全过程，守护学生健康成长。

以实际行动践行“办好人民满意的教育”的初心

要站在民族复兴的高度，夯实健康根基。青少年是民族的未来。从长远看，健康的学生群体是科技创新、社会建设的基础力量。守护学生饮食安全，就是为民族培育健康的下一代。

要立足教育根本任务，融合育人目标。立德树人是教育的根本任务，而健康是实现“五育”并举的基石。饮食安全与健康教育，天然融合着品德培育、习惯养成等教育目标。学校应将食品安全管理纳入育人体系，通过“珍惜粮食”教育培养勤俭节约的美德，以“营养均衡”引导科学生活观。比如，开展“光盘行动”主题活动，让学生在实践中领悟劳动成果的珍贵，实现饮食教育与德育的同频共振。

要回应家庭幸福期待，践行教育初心。每个学生都是家庭的希望，校园食品安全事故会给家庭带来巨大伤痛。学校守护学生饮食安全，就是在守护千万家庭的幸福。这就要求我们以“时时放心不下”的责任感，严格把控校园饮食每一个环节，让家长放心将孩子的健康托付给学校，以实际行动践行“办好人民满意的教育”的初心。

与课程深度融合，做好食品安全教育

当下，部分青少年因饮食结构不合理而受到肥胖、营养不良等问题的困扰。对于正处于成长发育关键时期的学生而言，了解食品安全知识、树立正确的健康理念尤为重要。

将食品安全知识融入学科教学中。在基础教育阶段，可以在现有的科学、道法、体育等相关课程中渗透食品安全知识。例如，在科学课上，教师可以讲解食品的成分、营养价值以及食品加工过程中的化学变化，让学生了解不同食品对人体的作用；在化学课上，可以探讨食品添加剂的化学性质、作用以及不规范可能对人体健康产生的影响；在体育与健康课程中，可以融入饮食营养教育，讲解运动前后的饮食搭配，如运动前补充碳水化合物、运动后摄入蛋白质，设计“运动营养食谱制定”实践项目，将食品安全、营养均衡与运动健康结合，形成健康生活认知；在心理健康教育课上，可以关注学生饮食行为背后的心理因素，通过个案辅导、团体活动等干预不良饮食心理。通过食品安全知识与学科的融合，学生不仅能够掌握食品安全的基础知识，还能培养科学的饮食习惯。

开发专门的食品安全校本课程。学校可以根据不同年龄段学生的特点和需求，编写相应的读本，系统地介绍食品安全的基本概念、食品选购与储存的方法、食物中毒的预防与应急处理等内容；通过生动有趣的教学方式，让学生了解食品安全的重要性，掌握基本的食品安全知识和技能，最终实现让学生能够识别常见的食品安全隐患、养成良好的饮食习惯、提高自我保护能力的目的。

开展主题活动强化食品安全意识。主题实践活动是将食品安全融入学校课程的重要环节和有效方式。学校可精心设计和组织一系列与食品安全相关的主题活动，如主题班会、知识竞赛、手抄报比赛、食品安全宣传周等，有效地将食品安全的知识和理念传递给学生；此外，还可与食品企业合作，让学生有机会参观食品生产过程，了解食品从田间到餐桌的全过程。这些活动不仅能丰富学生的校园生活，而且可以在潜移默化中培养学生的食品安全意识和健康饮食习惯，为他们的健康成长打下坚实基础。

深化协同治理，多方联动凝聚守护合力

守护学生“舌尖上的安全与健康”，是长期而艰巨的任务。多方联动凝聚守护合力，是筑牢校园食品安全防线的关键所在。

家校协同，提升家庭饮食管理水平。学校可以通过家长学校、家长会、微信公众号等渠道，向家长宣传食品安全和健康营养知识。举办家长课堂，邀请专家授课，提升家长食品安全意识和健康营养意识，引导家长关注孩子饮食行为，纠正不良饮食习惯。

校社联动，拓展食品安全教育资源。学校应与市场监管部门、食品药品检验机构建立合作，邀请工作人员进校园开展食品安全知识讲座、执法体验活动。组织学生走进食品加工厂、农产品生产基地，直观了解食品生产流程，增强对食品安全的认知。联合社区开展“食品安全宣传进社区”活动，扩大食品安全知识普及面，营造全社会关注学生饮食安全的良好氛围。

校内严管，以精细管理构建安全屏障。学校须依据教育部制定的《中小学校园食品安全和膳食经费管理工作指引》制定学校食堂管理规范，结合本校实际，制定细化的食堂管理制度。从食材采购、储存、加工到餐食供应，每个环节都明确操作标准和责任人员。建立严格的食材供应商筛选制度，确保食材来源可靠、质量安全。建立校内督导机制，成立由书记、校长牵头，教师代表、学生代表、家长代表组成的食品安全监督小组，定期巡查食堂，随机抽检食材。引入第三方专业机构评估，每年至少开展两次全面检查。对发现的问题建立台账，限期整改，形成“检查—反馈—整改—复查”的闭环管理。

（作者：景文忠，系首都师范大学附属中学实验学校党委书记）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部