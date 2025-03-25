原标题：一餐一饭 关乎孩子健康与成长

学生食品安全，关乎千万家庭幸福，关乎民族未来发展，更关乎教育初心的践行。从某种程度上说，食品安全是学校工作的生命线。因此，应将食品安全工作融入学校治理全过程，守护学生健康成长。

以实际行动践行“办好人民满意的教育”的初心

要站在民族复兴的高度，夯实健康根基。青少年是民族的未来。从长远看，健康的学生群体是科技创新、社会建设的基础力量。守护学生饮食安全，就是为民族培育健康的下一代。

要立足教育根本任务，融合育人目标。立德树人是教育的根本任务，而健康是实现“五育”并举的基石。饮食安全与健康教育，天然融合着品德培育、习惯养成等教育目标。学校应将食品安全管理纳入育人体系，通过“珍惜粮食”教育培养勤俭节约的美德，以“营养均衡”引导科学生活观。比如，开展“光盘行动”主题活动，让学生在实践中领悟劳动成果的珍贵，实现饮食教育与德育的同频共振。

要回应家庭幸福期待，践行教育初心。每个学生都是家庭的希望，校园食品安全事故会给家庭带来巨大伤痛。学校守护学生饮食安全，就是在守护千万家庭的幸福。这就要求我们以“时时放心不下”的责任感，严格把控校园饮食每一个环节，让家长放心将孩子的健康托付给学校，以实际行动践行“办好人民满意的教育”的初心。

与课程深度融合，做好食品安全教育

当下，部分青少年因饮食结构不合理而受到肥胖、营养不良等问题的困扰。对于正处于成长发育关键时期的学生而言，了解食品安全知识、树立正确的健康理念尤为重要。

将食品安全知识融入学科教学中。在基础教育阶段，可以在现有的科学、道法、体育等相关课程中渗透食品安全知识。例如，在科学课上，教师可以讲解食品的成分、营养价值以及食品加工过程中的化学变化，让学生了解不同食品对人体的作用；在化学课上，可以探讨食品添加剂的化学性质、作用以及不规范可能对人体健康产生的影响；在体育与健康课程中，可以融入饮食营养教育，讲解运动前后的饮食搭配，如运动前补充碳水化合物、运动后摄入蛋白质，设计“运动营养食谱制定”实践项目，将食品安全、营养均衡与运动健康结合，形成健康生活认知；在心理健康教育课上，可以关注学生饮食行为背后的心理因素，通过个案辅导、团体活动等干预不良饮食心理。通过食品安全知识与学科的融合，学生不仅能够掌握食品安全的基础知识，还能培养科学的饮食习惯。

开发专门的食品安全校本课程。学校可以根据不同年龄段学生的特点和需求，编写相应的读本，系统地介绍食品安全的基本概念、食品选购与储存的方法、食物中毒的预防与应急处理等内容；通过生动有趣的教学方式，让学生了解食品安全的重要性，掌握基本的食品安全知识和技能，最终实现让学生能够识别常见的食品安全隐患、养成良好的饮食习惯、提高自我保护能力的目的。

开展主题活动强化食品安全意识。主题实践活动是将食品安全融入学校课程的重要环节和有效方式。学校可精心设计和组织一系列与食品安全相关的主题活动，如主题班会、知识竞赛、手抄报比赛、食品安全宣传周等，有效地将食品安全的知识和理念传递给学生；此外，还可与食品企业合作，让学生有机会参观食品生产过程，了解食品从田间到餐桌的全过程。这些活动不仅能丰富学生的校园生活，而且可以在潜移默化中培养学生的食品安全意识和健康饮食习惯，为他们的健康成长打下坚实基础。

深化协同治理，多方联动凝聚守护合力

守护学生“舌尖上的安全与健康”，是长期而艰巨的任务。多方联动凝聚守护合力，是筑牢校园食品安全防线的关键所在。

家校协同，提升家庭饮食管理水平。学校可以通过家长学校、家长会、微信公众号等渠道，向家长宣传食品安全和健康营养知识。举办家长课堂，邀请专家授课，提升家长食品安全意识和健康营养意识，引导家长关注孩子饮食行为，纠正不良饮食习惯。

校社联动，拓展食品安全教育资源。学校应与市场监管部门、食品药品检验机构建立合作，邀请工作人员进校园开展食品安全知识讲座、执法体验活动。组织学生走进食品加工厂、农产品生产基地，直观了解食品生产流程，增强对食品安全的认知。联合社区开展“食品安全宣传进社区”活动，扩大食品安全知识普及面，营造全社会关注学生饮食安全的良好氛围。

校内严管，以精细管理构建安全屏障。学校须依据教育部制定的《中小学校园食品安全和膳食经费管理工作指引》制定学校食堂管理规范，结合本校实际，制定细化的食堂管理制度。从食材采购、储存、加工到餐食供应，每个环节都明确操作标准和责任人员。建立严格的食材供应商筛选制度，确保食材来源可靠、质量安全。建立校内督导机制，成立由书记、校长牵头，教师代表、学生代表、家长代表组成的食品安全监督小组，定期巡查食堂，随机抽检食材。引入第三方专业机构评估，每年至少开展两次全面检查。对发现的问题建立台账，限期整改，形成“检查—反馈—整改—复查”的闭环管理。

（作者：景文忠，系首都师范大学附属中学实验学校党委书记）

(责编：李昉、郝孟佳)