本报北京3月23日电 （记者林丽鹂）教育部近日正式将“检验检测技术与管理”专业纳入《职业教育专业目录》，作为“公共管理与服务大类”下的高等职业教育专科专业，计划于2025年起启动招生。该专业的设立填补了我国检验检测领域职业教育体系空白，旨在通过产教深度融合，为行业输送兼具技术能力与管理素养的复合型人才，助力产业升级与高质量发展。

新专业的建设聚焦三大核心目标：一是完善职教体系，填补高职专业分类空白，构建“中职—高职—本科”全链条贯通的人才培养路径。二是对接行业提质升级，课程设置突出技术操作与质量管理双核能力，培养适应智能化、数字化转型的复合型人才。三是创新培养模式，推行“产学研用测”一体化机制，强化校企协同育人，实现教育链与产业链无缝衔接。

近年来，我国检验检测行业持续扩容，全国取得资质认定的检验检测机构已突破5.4万家，年营收超4650亿元，从业人员近160万人。

《 人民日报 》（ 2025年03月24日 07 版）

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