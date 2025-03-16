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传统诗词何以打动当代青年（青年观）

李卓尔
2025年03月16日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　“我初心如是，老亦如此”……前不久，由中国国家话剧院带来的原创话剧《苏堤春晓》担纲黄浦文化中心·大上海剧场的开幕大戏，5场演出的门票早早售罄，苏东坡的一生际遇让许多年轻观众热泪盈眶。从海南儋州东坡书院里络绎不绝的年轻“坡粉”，到动画电影《长安三万里》的热映，流传千载的古诗词，正以一种前所未有的姿态，击中当代年轻人的内心。

　　古诗词之所以能在现代社会中俘获年轻人，其背后是文化观念在发挥作用。传统文化中蕴含的哲学思想、人文精神与价值理念，与当代年轻人产生了强烈的共鸣，他们感叹：小时候背过的诗，是长大了才读懂的人生。就拿“东坡热”来说，许多年轻人热衷于沿着苏东坡在海南游历的足迹旅行，在这个过程中感悟苏东坡的人生历程，寻找对抗困境的勇气。在“内卷”与“躺平”的拉扯中，“竹杖芒鞋轻胜马”的豁达，成为治愈焦虑的良药；从“谁道人生无再少？门前流水尚能西”中获取信心，年轻人相信自己总有发光发热的机会。中华优秀传统文化留下的这些智慧结晶，给予年轻人积极向上的精神力量，引导他们在人生的道路上不断前行。

　　中华优秀传统文化能如此深刻地触动当代青年，不仅仅是因为其中蕴含了年轻人关注的话题，更本质的原因是与当代青年向上向善的精神追求相契合。当代青年生活在一个充满机遇与挑战的时代，他们渴望在追求个人价值的同时，也能为社会作出贡献，实现自我与社会的和谐统一。如青年国风乐团自得琴社的创作者唐彬，被岳飞的民族气节触动，于是创作了管弦丝竹齐奏之曲《满江红》，以音乐的形式给予听众力量。通过学习和传承传统文化，年轻人能够汲取其中的养分，不断提升自身的道德修养和人文素质，激励他们在自己的学习和工作中追求卓越，培养社会责任感和家国情怀。

　　此外，传统文化在传播形式上的创新也为其赢得年轻受众提供了有力支持。随着互联网和新媒体的发展，传统诗词借助短视频、社交媒体、线上展览等多种形式，以更加生动、形象、便捷的方式呈现在年轻人面前。视频网站上，有博主耗时4年，拍下了古诗词里的中国，让“黄河之水天上来”等诗句成为呈现在眼前的真实场景，让年轻人足不出户就能领略到诗意。这些创新的传播方式，打破了传统文化与年轻人之间的时空隔阂，更容易被他们接受和喜爱。

　　古诗词在当代青年中深受喜爱，是文化传承与发展的生动实践。它不仅为年轻人提供了丰富的精神滋养，也为传统文化的创新发展注入了新的活力。应进一步挖掘传统文化的内涵，让更多年轻人走进传统文化的世界，在传承中弘扬，在创新中发展，让中华优秀传统文化在新时代焕发出更加绚丽的光彩。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月16日 05 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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