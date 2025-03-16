19名00后，跨越近1800公里，传递支教接力棒，浙江师范大学第二十六届研究生支教团——

本报记者 杨 昊

图①：林业涵和孩子在非遗壮锦课上。

受访者供图

图②：研支团在龙州县上龙乡上龙村参加志愿服务后合影。

许建华摄

李佳妮在给学生们答疑。

受访者供图

早上6点22分起床，6点48分从宿舍出发到教学楼，开启一天的教学工作。课后在办公室批改作业，直到晚上10点半才从办公室离开。

这是浙江师范大学第二十六届研究生支教团（以下简称“研支团”）团长林业涵在社交媒体上用视频记录下的自己的一天。

25年来，浙江师范大学研究生支教团314名青年，扎根广西崇左市龙州县支教，直接受益师生6万余人，是广西规模最大的研究生支教团。

如今，林业涵和18名00后研支团成员接过接力棒，成为龙州“最特别的当地人”。

不断接受正反馈，孩子们变得积极自信，课堂不再是老师的“独角戏”

“支教，是从小就种在我心里的一颗种子。”服务于龙州县民族中学的李佳妮，姥爷响应国家号召支援大西北，从上海来到宁夏，在银川扎根几十年。受此影响，李佳妮的母亲也成为一名教师。

“用一年的时间，做一件终生难忘的事。”得知大学生志愿服务西部计划后，李佳妮第一时间报了名。

2024年7月24日，李佳妮和18名研支团成员乘坐列车，从浙江金华前往广西龙州。一路向西，近1800公里，终于抵达这座西南边陲小城。

“不适应”，是研支团成员的第一反应。

李佳妮和其他3名研支团成员住在一间宿舍。宿舍在6楼，没有电梯，旁边是一家糖厂。

龙州天气闷热潮湿，必须开窗通风。到了甘蔗榨季，原本香甜的甘蔗，压榨后的废水废渣散发出刺鼻的气味，李佳妮“刚开始闻到就难受，但现在也习惯了”。

服务于龙州县高级中学的周泽华，本科是物理（师范）专业。对他来说，第一个挑战是艰巨的教学任务。

“来之前就听说这里很缺物理老师，可没想到这么缺。”高一物理老师只有5个人，带19个班，周泽华一个人就要带6个班。

本科是学前教育专业的任苏楠，在龙州县民族中学教初二历史。“我实习时教的是幼儿园的孩子，提问后大家都积极回答。”可初来龙州，任苏楠在课上提问经常无人回应，一度让她怀疑自己当初的选择。

林业涵本科学的是英语（师范），支教前，他信心满满地制订了教学计划，可效果不及预期。“他们身上缺乏自信，害怕说错，担心‘被笑话’。”

当地学生到底需要什么？林业涵的答案是：激发兴趣，敢于表达。

于是，他带学生听英文歌、看英文电影、巩固初中英语知识，搭建高中英语学习的框架。一天下来，林业涵的黑色上衣落满了粉笔灰，学生和他打趣，他就接着粉笔的话题继续讲新知识。日积月累，学生对英语产生了兴趣。

研支团成员张萱萱在龙州县高级中学教高一数学。晚自习检查作业时，很多人没写，这让她很生气。第二天一早，张萱萱的办公桌上放了一封信。

“我的数学十分差劲，听不懂题，也不会做题。老师您讲课很好，所以我打算从现在开始好好学习数学……您的学生黎惠宁。”

张萱萱倍感欣慰，“在反复的崩溃中重建信心，也坚定了支教的信念。”

如今，任苏楠和学生们约定，无论点到谁，大家都要鼓掌，答错了也不批评；李佳妮在办公室准备了自制印章，每个同学的作业本上都有个性化评语。

不断接受正反馈，孩子们的眼里有了光，课堂也不再是老师的“独角戏”。

渐渐地，张萱萱发现课堂上抬头看老师的学生多了，“抬头说明大家在认真听我讲课，多几个孩子抬头，我就感到很满足。”

去年11月，龙州县高级中学英文歌曲合唱大赛落下帷幕。从最开始一句英文不敢说，到流畅演绎两首英文歌曲，林业涵带的高一584班取得了第四名的好成绩，孩子们收获了自信与成长。

“我们要做的，就是成为投射到他们身上的光，照亮他们的梦想。”林业涵说。

不仅要传递给学生知识，更重要的是传递有温度的知识

“数学是什么？研究‘数量关系’和‘空间形式’，既提出问题，也解决问题。”

研支团成员黄昱诚在龙州县高级中学教高一数学，翻开他的备课手册，里面详细记录了本学期的课程内容和教学重点。

“正弦函数的平方加上余弦函数的平方，就像老师的感情，始终如一。”课上，黄昱诚会讲一些小段子，加深学生对知识的记忆。课下，他会耐心陪伴，做贴近学生的知心人。

黄昱诚的办公室里，最显眼的是桌旁的一把吉他。

一天晚自习，学生到办公室找黄昱诚答疑，情绪焦虑。讲完题后，黄昱诚干脆拿起吉他，边弹琴边和学生一起唱歌。音乐拉近了师生的距离，也消除了学习的疲惫。

“我给自己设定了一个目标，成为办公室最后一个走的人。”在黄昱诚看来，自己和本校老师的最大区别，就在于他在龙州只有一年。因此只要有时间，黄昱诚都待在办公室，“他们愿意学，我就一直教”。

因材施教、分层教学，研支团不断培养学生良好的学习习惯，做深耕一线的勤快人。

研支团成员夏凤翔教高一语文，面对面批改作文，是她认为最有效的教学方式之一。如何审题、怎样论证……最多的时候，一个晚上将近30名学生找她面批作文。

夏凤翔班上有个学生叫覃艳琳，她几乎每篇作文都会找夏凤翔面批。去年11月联考，覃艳琳在夏凤翔教的100多个学生当中，语文总分和作文都取得了最高分。

刚开始，夏凤翔觉得自己要做一些很宏大的事，但现在，她认为“能带给学生哪怕只有一点点改变，就算成功”。

引入分组辩论、小组讨论等教学手段，培养学生批判性思维；使用AI工具辅助讲评、分析课堂数据。全员00后的研支团探索前沿教学模式，做教学创新的用心人。

早上嗦一碗米粉，骑电瓶车穿梭在街头巷尾……渐渐地，研支团成员适应了龙州的生活，也走进了学生的世界。

很多学生家里都有果园，研支团的老师几乎都收到过学生们的“投喂”。研支团成员傅夏雨教高一语文，课文里谈到劳动的内容，学生们会教她如何插秧、水果栽种有哪些注意事项。一来一回，教学相长。

夏凤翔说，激励她投身支教的，是“时代楷模”、浙江师范大学校友陈立群。

2016年，陈立群从浙江杭州学军中学校长岗位退休后，来到贵州大山深处的台江县民族中学支教。

“陈老师问，‘山的后面是什么？’学生们沉默。他接着说，‘山的后面还是山，如果不走出去，你的想法会一直停留在山这边。’”

夏凤翔把这个故事分享给学生们，激励他们“走到山后面更远的地方”。

“老师，我以后也要考浙江师范大学，去看看你们的校园。”

这句话，夏凤翔一直记在心里，“未来他们可能走出龙州、走出广西，我们能做的，就是给他们提供更多可能性。”

“支教是一场关于爱和责任的双向奔赴。”林业涵说，“我们不仅要传递给学生知识，更重要的是传递有温度的知识。”

走一段遥远的路，看一段别样的风景，做一件难忘的事

“刻在龟甲和兽骨上的文字叫什么？”

龙州镇城南社区，一堂“伙伴计划”公益课堂正在进行。研支团成员引导孩子们辨识甲骨文，一笔一画，领悟文字之美。

2022年以来，团龙州县委启动“青春童行 绘梦青空”“伙伴计划”等社区陪伴辅导项目，发挥研支团专业优势，面向困境儿童、易地搬迁社区随迁子女等重点青少年群体，开展多种类特色课程，累计服务超5000人次。

围棋课上，感受黑白博弈间的精妙思路；物理课上，在趣味实验中学习知识；心理健康活动中，启发孩子们悦纳自己、理解他人……

“微信公众号上公布下周课表，家长可扫码报名，同时加入‘伙伴计划’家长群，后续相关活动信息也会在群里发布，提供菜单式服务。”团龙州县委干部黄宁宁说。

服务龙州县坚果产业发展大会，策划教师演讲赛、校庆晚会等活动……研支团19名成员都是党员，他们践行奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，在急难险重任务中勇挑重担，在志愿服务中收获成长。

2024年9月，台风“摩羯”引发龙州县近10年来最严重的洪涝灾害，多数街道被淹，房屋严重受损。

身着红马甲的研支团成员闻令而动、挺膺担当，大家蹚着几乎与雨靴齐深的洪水，扛着铁锹，清理垃圾、铲净淤泥、清洗路面。两天时间，龙州大部分街道完成清理，居民生活恢复正常。

“志愿者是块砖，哪里需要哪里搬！”在研支团看来，当点滴善举汇聚在一起，必将激发更多向上向善的力量。

去年底，研支团来到崇左边境管理支队彬桥边境派出所大青山警务室，与青年民警联合开展“青春戍边 志愿南疆”主题活动。升一次国旗、为界碑描一次红、走一次巡边路、吃一顿戍边饭……大家在边境线上了一堂意义非凡的思政课。

夜巡时，研支团成员全柳贞特别受触动，“山高路远，总有人坚守在祖国最需要的地方，我们会一直铭记这些平凡而伟大的人。”

不上课的日子里，大家会在宿舍一起做饭。有人研发菜单，有人洗菜备菜，有人担当大厨，有人负责洗碗。他们甚至还开发了一个微信小程序，“动动手指，就能下单。”工作和生活的疲惫在碗筷碰撞中逐渐消解，同学间的情谊日益加深。

从夏天走到冬天，从宿舍走到教学楼，糖厂的味道渐渐变甜，正如支教的日子。走一段遥远的路，看一段别样的风景，做一件难忘的事，让青春在为祖国、为人民、为民族的奉献中焕发出绚丽光彩。

《 人民日报 》（ 2025年03月16日 05 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)