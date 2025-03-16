新华社天津3月15日电 题：讲活“行走的大思政课”——京津冀学子用青春流量赋能乡村振兴

新华社记者张建新、栗雅婷

架起直播设备、摆放好农产品、布置好背景板……3月的革命圣地延安，迎来了京津冀三地的500余名“新农人”。

近日，“红创中国 强国有我——京津冀同上一堂大思政课”大学生电商直播创业就业大赛在陕西省延安市正式启动。直播策划、红色研学、助农实践……来自京津冀三地高校的师生白天走访农户了解种植难题，晚上设计营销方案解决滞销痛点，思政教育走出课堂，课本里的“数字经济”“乡村振兴战略”变得具体可感。

“家人们看这颗苹果，来自梁家河，每一口都是革命老区的甜蜜馈赠！”南开大学团队将红色故事融入带货解说。

“家人们看过舞蹈表演，再来看看我们这些农产品，不仅量大质优，还融入了当地百姓的真心真情。”还有大学团队将文艺表演融入直播带货中。

年轻的“新农人”各显身手，革命老区的农产品则借助青春流量突破地理局限，插上“云翅膀”飞向全国各地。据介绍，去年这项大赛创造了26万元销售额，今年有近百支团队参赛，销售额预计将再创新高。

“延安精神，绝不只是展览馆里的陈列品，更是奔腾在山河之间、流淌于血脉之中的永恒力量和坚定信仰！同学们在宝塔山脚下开启直播助农之旅，创造性地将‘革命红’与‘科技蓝’相融合，正是对延安精神的最好传承。”天津财经大学马克思主义学院教研部主任金雪飞说。

除了电商直播助农，京津冀三地的学生们还寻访了中共中央西北局纪念馆等革命旧址，在梁家河沼气池前讨论绿色发展，在延安革命纪念馆聆听革命先辈们的英雄事迹……丰富多样的实践活动让这堂“行走的大思政课”活了起来。

“当我踏入延安这片神圣的土地，仿佛走进了一座没有围墙的历史博物馆，这里的一切都给我带来了前所未有的震撼，每一个细节都在诉说着那段波澜壮阔的革命岁月，我更加深刻领会到先辈们扎根土地、一心为民、艰苦奋斗的精神。”天津财经大学商学院学生冯艺霏说。

天津市教育两委学生思想教育与管理处处长杨明表示，延安是一部鲜活的思政课教科书，希望学生们能用脚步丈量历史，在这片具有红色革命传承的沃土上汲取营养，实现成长，也希望学生们能够在“行走的大思政课”中，感受信仰的力量，激发奋进精神。

据了解，自2023年起，天津市教育两委发起“京津冀学子同上一堂大思政课”暨“百万学子回延安 延安精神进校园”活动，已连续举办7次，共有近3000名师生参加。

(责编：胡永秋、杨光宇)