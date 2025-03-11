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改革评价制度 加快人才培养

2025年03月11日08:36 | 来源：光明日报
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原标题：改革评价制度 加快人才培养

人才评价是人才队伍建设的指挥棒。今年的政府工作报告提出，“深化人才分类评价改革和科教界‘帽子’治理，建立以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系，鼓励各类人才潜心钻研、厚积薄发。”近年来，有关部门和各地区深化职称制度改革，分类推进人才评价制度改革，深化项目评审、人才评价、学科评估、机构评估改革，开展“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”专项清理，优化整合部委和地方人才计划，在创新人才评价制度方面积极探索，取得了阶段性成效。

同时也应清醒看到，与推进中国式现代化、经济社会高质量发展的需求相比，我国人才评价制度还存在着一些突出问题，特别是在科研、人才与学科评价中，“唯论文”“唯奖项”“唯帽子”现象普遍，成为主要评价指标；部分高校和科研院所在人才引进、评价考核等管理过程中，更是把“帽子”作为重要指标，并且与薪酬待遇、资源配置、职务晋升、住房分配等高度关联。同时，分类评价机制尚未完全建立，不少高校和科研机构的人才评价标准简单划一，片面追求量化指标，论文数量、项目及获奖层级、帽子等与个人名利、学科评估、机构排名等紧密挂钩。这些问题在相当程度上导致了学术浮躁化、功利主义、科研伦理问题等系统性危害，严重侵蚀了潜心科研、创新唯实的学术生态。

为深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加快建设国家高水平人才高地，强化国家战略科技力量，亟须深化改革与创新完善我国科研和人才评价制度，破除科教界“唯帽子”难题，以有效激发广大科教人员的内在活力和创造力。

建立以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系。要注重考察各类人才的专业性、创新成果、履职实绩与实际贡献等，把解决国家重大战略需求、助力区域经济社会发展的实际贡献作为评价的核心标准。要激励各类科教人员将服务国家高质量发展、攻克区域发展中的关键问题作为自身使命和重要职责，特别是引导中青年科教人员将关注点、工作重心从“发论文”“数篇数”“追帽子”转向更加注重“干实事”“出实绩”“做贡献”上，有效激发科教队伍的活力与创造力，为各类人才潜心钻研营造良好学术生态环境，促进科研活动的实质性产出与效能提升。

深化人才分类评价改革。要分类构建符合科研活动特点、体现人才成长规律的评价指标体系。按照文理工农医等各不同学科，依据不同岗位、不同领域人才特点和职责，考虑其承担国家重大任务、基础研究、理论研究、应用研究等方面贡献，建立科学合理、各有侧重、适用于不同类型科研人才的特色化成果分类认证与核心评价指标。要科学设立不同类型人才的多元评价主体，创新评价方式。建立以同行评价为基础的业内评价机制,并注重引入市场评价、社会效果评价。基础研究人才以同行学术评价为主，并加强国际同行评价；应用、工程、技术类研究人才可由专家、用户与市场等相关第三方评价；社会科学类人才评价重在同行专家评价和社会影响。要遵循不同类型科研规律和人才成长发展规律，科学合理分类设置不同的评价考核周期与评价程序，鼓励支持持续研究和中长期积累。

深化人才管理和使用制度改革。要进一步赋予、落实用人单位自主权。尊重并充分发挥用人单位主导作用，支持用人单位结合自身功能定位和发展方向评价人才，促进人才评价与培养、使用、激励等相衔接。合理界定和下放人才评价权限，推动具备条件的高校、科研院所、新型研发机构及其他人才智力密集单位自主开展评价聘用工作。要破除人才评价行政化、“官本位”倾向，充分发挥学术委员会等作用。对开展自主评价的单位，同级或上级行政管理部门不再进行资格审批，通过完善信用机制、第三方评估、检查抽查等方式加强事中事后监管。要深化科教界“帽子”治理，持续开展专项整治。有效遏制“一帽走天下”现象，巩固深化部委和地方人才计划优化整合工作成效，健全人才计划备案管理制度。要建立人才评价、学科评估、机构评价等自查自纠机制，清理各类考核评估条件中涉及“四唯”及与人才称号、学术头衔直接挂钩的规定，强化风清气正的评价环境。

建立与人才创新能力、质量、实效、贡献相匹配的待遇保障制度体系。要深化改革并有效落实以人才创新能力、质效与贡献为导向的待遇、资源等分配政策。相关部门和用人单位均应杜绝将“帽子”与各项利益简单挂钩，从对少数“帽子”人才的过度关注，转向对广大科研人员薪酬待遇、激励制度的关注，将创新能力、工作绩效和实际贡献作为科研人员薪酬、资源分配的核心准则，也让各种人才称号回归应有的学术价值和荣誉奖励价值。要加大力度，创新完善薪酬制度，用年薪制、结构工资制、协议工资制等分配机制激励各层次、各类人才，并加大对各类科研人员、技能人才和成果转化的激励力度，健全岗位绩效考核与奖励津贴制度，全面提高各类科教人才待遇保障水平。加快建设国家各类战略人才力量，加强拔尖创新人才、重点领域急需紧缺人才、高技能人才培养，大力支持、大胆使用青年科技人才，全面提高各类人才队伍质量。

（作者：庞丽娟，系全国人大常委会委员、北京师范大学教育学部教授）

(责编：李昉、郝孟佳)

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