原标题：全面提高人才自主培养质量 造就大批拔尖创新人才

习近平总书记指出：“人才是创新的第一资源，人才资源是我国在激烈的国际竞争中的重要力量和显著优势。”今年的政府工作报告提出“全面提高人才队伍质量。发挥人才高地和人才平台的辐射作用，加快建设国家战略人才力量，加强拔尖创新人才、重点领域急需紧缺人才和高技能人才培养”。

在全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新征程上，我们比历史上任何时期都更加渴求人才。推进中国式现代化归根结底要靠人才，强大的人才竞争力是建设中国特色社会主义教育强国的出发点和落脚点。《教育强国建设规划纲要（2024－2035年）》明确将“人才自主培养质量全面提高，拔尖创新人才不断涌现”作为教育强国建设的重要阶段性目标。高水平研究型大学是科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点，更是培养拔尖创新人才的主阵地。我们要全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，把培养国家重大战略急需的拔尖创新人才摆到核心位置，为加快建设世界重要人才中心和创新高地提供有力支撑。

落实立德树人根本任务，促进学生又红又专、全面发展

人才培养是育人和育才相统一的过程，育人的根本在于立德。立德树人是大学的根本任务，在人才培养全过程中，要树立价值塑造、能力培养、知识传授“三位一体”的教育理念，明确价值塑造在人才培养中的首要地位，把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准，引导学生树立胸怀祖国、服务人民的志向，培养赤诚的家国情怀、强烈的使命担当，成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

要坚持思政课建设与党的创新理论武装同步推进，按照“八个相统一”标准和“六要”要求，推动思政课改革创新，加强思政课教师队伍建设，用好中国特色社会主义伟大实践的鲜活素材，不断提高思政课的针对性和吸引力。要把主题教育和社会实践作为抓手，着力打造具有浸润式思政教育效果的生动课堂，以“大思政课”拓展全面育人新格局，推动学生更好了解国情民情、坚定理想信念。要健全“五育”并举育人体系，坚持“育人至上，体魄与人格并重”，丰富美育课程和美育资源供给，引导树立正确劳动观。要加强学生心理健康支持体系建设，完善学校家庭社会协同育人机制。要完善以国家重大战略需求为牵引的就业引导工作机制，增强人才供给与经济社会发展的适配性，加大重要领域地域的人才输送力度，教育引导学生“立大志、入主流、上大舞台、干大事业”，把个人发展融入伟大事业之中，到党和人民需要的地方发光发热。

夯实本科教育基础，培养学生创新意识、思辨能力和高远志趣

培养人才是大学对国家最根本、最重要的贡献，本科教育是培养一流人才最重要的基础。实现基础研究重大突破、破解关键核心技术难题和应对人类发展共同挑战，迫切需要立足时代、面向未来，创新人才培养路径，探索文理渗透、通专融合的培养方式，培养具备健全人格、宽厚基础、创新思维、全球视野和社会责任感的拔尖创新人才。

要创新多样化招生选拔机制，提升自主选拔的科学性、规范性，推动实现拔尖创新人才早发现、早培养、早支持，不断优化人才培养全链条。同时自觉承担促进教育公平的社会责任，持续实施定向招收边远、民族等地区优秀学生的专项计划。要打破传统以学科为主导的人才培养逻辑，强化科技教育和人文教育协同，培养兼具创新精神、实践能力和人文素养的复合型人才。要强化课程体系的灵活性和模块化，给予学生自主设计培养方案等更多学习自主权，建立本研贯通培养新模式。要聘请国内外一流学者担任导师，促进学生和导师有效互动、深入交流，尊重并激发学生的研究志趣，让学生获得更广阔的成长空间和更显著的成长幅度。要积极拥抱人工智能为高等教育带来的新机遇，同时严肃对待可能随之而来的隐私保护、数据安全、道德伦理等风险挑战，充分发挥人工智能对学生成长成才的赋能作用，打造人工智能辅助的个性化学习空间，推动“超越课堂”“超越课程”的范式变革，把培育人工智能素养作为拔尖创新人才培养的重要内容和关键环节。

提升研究生培养水平，增强学生发现问题、解决问题的能力

一流研究生教育是国家创新体系的关键支撑。当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，围绕高素质人才和科技制高点的国际竞争空前激烈。与此同时，我国人才培养与科技创新供需不匹配的结构性矛盾比较突出。培育国家战略人才力量，对于提升国家创新体系整体效能、加快实现高水平科技自立自强具有重要意义。

要以科技发展、国家战略需求为牵引，主动加强前瞻性的学科发展规划，优化学科设置、人才培养模式，超常布局急需学科专业，推动新兴学科和交叉学科创新发展，将学科专业调整与人才需求联动起来，有的放矢培养国家战略人才和急需紧缺人才。要坚持“让学术更学术、让专业更专业”的研究生分类培养理念，形成学术型人才与专业型人才培养并重的格局。学术学位研究生的培养要突出原始创新能力，探索更为弹性的学制，强化分流退出和多向选择，进一步强化国家重大科研项目、重大科研平台在育人中的重要支撑作用，深化研究生申请学位创新成果评价改革，鼓励支持研究生特别是博士生勇闯“无人区”。专业学位研究生的培养要突出解决实际问题的能力，建立以实践创新为导向的专业学位实践成果评价标准和评价机制，积极探索以“攻关课题”为牵引的校企联合招生培养模式，充分发挥校企导师联合指导与校企双方资源互补的优势，聚焦国家战略和经济社会发展需要培养造就高层次工程人才。

遵循教书育人和学生成长规律，为拔尖创新人才培养营造良好育人生态

育人是一项长周期、系统性工程，离不开良好育人生态的支持和丰厚文化土壤的滋养。只有坚定“中国教育是能够培养出大师来的”的自信，深化对人才自主培养的理论和实践研究，不断凝练新时代拔尖创新人才的成长和培养规律，才能持续推进教育理念创新、实践创新和制度创新，充分激发知识、人才、技术等各类创新要素的活力，全面提升办学水平。

高水平研究型大学要积极延揽国际顶尖人才和一流学者，以大师引大师，以大师育英才。大力弘扬教育家精神、科学家精神，倡导教书育人是教师的第一学术责任，培育一批倾心育人的教学名师和潜心学术、具有创新活力的青年人才，激励广大教师将爱国之情化为报国之行，形成“大先生”和“四有”好老师不断涌现的生动局面。要坚决破除“五唯”，建立以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系，培育创新文化，加强学术共同体建设，涵养坚守诚信、崇尚创新、鼓励探索、敢于担当、宽容失败的学术生态。破除“分数至上”，完善德才兼备、以德为先的学生评价选拔机制，突出对创新能力和综合素质的考查，有力缓解学生对学业成绩的过度焦虑和内卷现象，营造包容向上的育人环境。要坚持高水平对外开放，做好“引进来”和“走出去”两篇大文章，建设高质量多层次全球伙伴体系，搭建国际学术交流和教育科研合作平台，积极参与全球高等教育治理。要支持学生进入世界一流大学和研究机构学习交流、前往国际组织实习，拓展国际视野，关切人类福祉，努力服务构建人类命运共同体。

（作者：李路明，系清华大学校长）

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