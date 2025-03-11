原标题：打造人工智能国产化高地

【代表委员建言】

韩民春 全国政协委员、华中科技大学教授

当前，因国产芯片算力弱，国产GPU单卡算力需依赖“万卡集群”弥补性能不足，导致成本与能耗上升，难以支撑超大规模人工智能模型高效训练。建立全栈自主可控的基础软硬件生态体系迫在眉睫。

中国光谷在打造人工智能国产化高地方面具有软硬件基础良好、政策支持力度大、科教资源丰富等优势。为提升发展独立性、自主性、安全性，我建议，支持中国光谷打造全栈自主可控的生态体系。具体来说，可从以下几方面着手。

一是建设“东数西算”中部服务平台，统筹算力资源调度，实现不同算力混合调用及混训混推。

二是依托通用大模型训练“自主研发、自主数据、自主产权、自主品牌”的产业通用大模型，实现软硬件全链条自主可控，加快人工智能与实体产业深度融合。

三是建设人工智能开源社区和人工智能国产化生态联盟，汇聚国内人工智能领域产学研用各方力量，打造良好生态，促进国产技术、产品和服务的协同发展。

（记者 吴纯新整理）

(责编：郝孟佳、李昉)