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孙蓉委员：发展老年医学，守护银发群体

2025年03月11日08:31 | 来源：科技日报
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原标题：发展老年医学，守护银发群体

　　【代表委员手记】

　　孙 蓉 全国政协委员、山东大学第二医院中西医结合医学中心学科带头人

　　今年政府工作报告中，一系列详实的数据与务实的举措，让我们深切感受到国家发展的强劲脉动。我注意到，报告对医疗健康、中医药等领域的发展作出了具体部署，如“实施健康优先发展战略”“完善中医药传承创新发展机制，推动中医药事业和产业高质量发展”等。这些举措为相关行业的发展指明了方向。

　　我是一名具有中医药专业背景的政协委员。行业的问题和痛点，就是我履职的焦点。在履职首年，我提交了“加强基础研究源头，促进中医药的传承创新发展”的提案，呼吁鼓励年轻人成为创新主力军、对长期聚焦一个领域做科研的人给予持续支持、鼓励企业出资设立联合基金。这份提案被全国政协列为重点督办提案，相关负责部门不仅与我及时取得了联系，还就建议内容进行认真答复。令人欣慰的是，这份提案在2024年得到全面落实。

　　提案转化为实实在在的成果，是我作为政协委员最大的收获。这也增强了我履职的动力。

　　国家统计局最新发布的数据显示，2024年我国60岁及以上人口数量为3.1亿，占全国人口的22%。如何让银发群体更有“医”靠，如何保障他们的身心健康、用药安全，是我今年重点关注的话题。

　　在工作中，我发现目前新药上市前的临床研究受试人群年龄普遍在18岁至60岁之间。这导致老年人群用药数据缺失。针对这一问题，我认为应建立政策引导机制和激励制度，通过税收优惠、优先审评等政策工具，引导企业开展老年人群用药专项评价。同时，我呼吁将老年人群用药研究纳入国家重点资助范畴，设立专项基金，支持跨学科联合攻关。

　　老年医学人才不足，同样是一个不容忽视的问题。面对日益增长的养老需求，我们需要多元化、多渠道、多模式地培养人才。为此，我呼吁优化八年制医学生培养方案和课程设置，让学生本科阶段学习临床医学课程的同时，交叉学习中医药、AI、计算机等基础课程，研究生阶段则根据研究方向定向强化老年医学课程设置。

　　（记者 宋迎迎整理）

(责编：郝孟佳、李昉)

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