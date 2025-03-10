人民网北京3月10日电 （记者郝孟佳）近日，中国人民大学发布消息称，学校2025年继续稳步增加本科生招生名额超100人。此次扩招重点锚定国家战略需求，精准对接基础学科支撑、前沿交叉学科建设、战略急需领域突破三大方向，打造人才培养高地。

据介绍，此次扩招计划紧密对接《教育强国建设规划纲要》，聚焦数字时代发展前沿，在人工智能、智慧治理等AI+前沿领域前瞻布局交叉复合型人才储备；充实中国古典学紧缺人才储备，培育推动中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展的复合型人才；重点构建涉外法治、“小语种+”培养体系，培养具备跨文化沟通能力的全球治理人才；同步强化马克思主义理论、中国共产党历史等顶尖学科建设，筑牢中国特色哲学社会科学育人根基。

近年来，学校重塑新型书院体系并组建六大书院，将全体学生纳入书院与学院双重培养。制定“面向2037建校百年本科人才培养创新行动计划”，完善健全本硕博一体、德智体美劳五育并举的拔尖创新人才培养体系，全面提高人才自主培养质量。

此外，学校全面升级拔尖创新人才培养项目体系，新设“劳模班”“英模班”“海外治国理政人才班”，同时按照拔尖人才班、创新人才班、战略人才班规划升级。拔尖人才班专注基础学科，以“纵向贯通”育“厚”才，致力于实现原始创新突破；创新人才班立足跨学科，以“横向融合”培“实”才，满足新质生产力发展需求；战略人才班聚焦战略急需领域，以“专精聚焦”造“尖”才，为关键领域输送急需人才。

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