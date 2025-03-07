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代表委员热议：人工智能如何赋能百姓美好生活

2025年03月07日08:34 | 来源：光明日报
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原标题：智创未来，赋能美好生活

2024年10月23日，浙江白马科技有限公司车间里，工作人员测试智能割草机器人。新华社发

2024年10月23日，浙江白马科技有限公司车间里，工作人员测试智能割草机器人。新华社发

2024年10月24日，第七届世界声博会上，人形交互机器人与观众合影。新华社发

2024年10月24日，第七届世界声博会上，人形交互机器人与观众合影。新华社发

嘉 宾

张荣代表（中国科学院院士，厦门大学党委书记）

王昌林委员（中国社会科学院副院长、党组成员）

徐玖平委员（四川大学文科综合实验教学国家级示范中心主任）

主持人：本报记者 张 胜

今年的政府工作报告提出，“创新能力有新提升，集成电路、人工智能、量子科技等领域取得新成果”。作为引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，人工智能如何赋能百姓美好生活，为高质量发展提供新动能？本刊特邀代表委员进行圆桌对话。

新业态蓬勃兴起

记者：当前以人工智能为代表的新技术，在我国发展情况如何？

张荣：可以说，以人工智能为代表的新技术正在我国加速崛起，并逐步实现跨越赶超。人工智能迅速发展的背后，是政策支持与技术进步的双重驱动。近年来，我国陆续出台一系列政策，支持人工智能发展，有力牵引产业升级，推动人工智能全面赋能民生与经济发展。当前，我国在人工智能论文数量和专利授权数量上领跑全球，智能算力规模稳居世界第二。

王昌林：近年来，我国人工智能技术不断取得突破，产业化进程加快，智能制造、无人工厂、无人驾驶等新业态蓬勃兴起，涌现出一批具有较强创新能力和国际竞争力的高成长企业、独角兽企业，初步形成若干创新集群，人工智能创新生态和产业生态不断完善，正在形成新一波创新浪潮。

徐玖平：人工智能对百姓生活的赋能日益显著。在医疗领域，AI辅助诊疗系统加速落地；在交通领域，智能网联汽车、无人驾驶技术不断成熟，让自动驾驶、智能导航系统走进现实；在家居领域，从语音助手到智能家电，AI赋能让生活更加便捷。未来，随着我国在AI基础研究、核心技术攻关、产业生态建设等方面不断突破，人工智能将进一步助力高质量发展，为百姓创造更加智能、便捷、安全的生活和工作环境。

丰富AI应用场景

记者：人工智能在落地应用过程中还存在哪些卡点和堵点？应该如何破解？

张荣：当前，人工智能应用落地主要面临四个方面的挑战。一是核心技术不能完全自主可控，二是数据要素流通不畅，三是应用深度不足，四是人才供给不充分。

破解卡点堵点的关键，在于以系统集成思维一体推进生态共建、技术攻坚与场景深耕，推动“人工智能+”深入发展。一是强化顶层设计与政策牵引。二是构建多层次产业协同生态。三是推动人工智能与产业深度融合，引导人工智能技术从解决“痛点”向创造“增长点”转变，构建科技创新和产业应用创新良性互动的发展格局。

王昌林：当前，人工智能发展总体上离大规模产业化应用还有一些差距。要发挥我国超大规模市场和应用场景丰富的优势，着力推动人工智能的示范应用；同时，要发挥新型举国体制优势，建立企业主导的产学研创新机制，加强关键核心技术攻关，推动原始创新和颠覆性创新。

徐玖平：丰富AI应用场景，需要政企校协同发力。政府要出台一系列鼓励AI技术应用的政策，为丰富AI应用场景提供政策导向和支持。企业要密切关注新兴行业的发展趋势，开拓金融科技、智能制造、智慧医疗等新兴领域，并创造出全新的应用场景。支持有条件的高校组建人工智能学院或研究院，提供产教融合课程及项目实战机会，加强AI领域的人才培养。

为生活增添新色彩

记者：如何加强人工智能和产业发展融合，为高质量发展提供新动能，为百姓美好生活增添新色彩？

张荣：要充分发挥我国超大规模市场和应用场景的独特优势，着力构建“技术创新—产业升级—民生改善”的螺旋上升体系，推动科技成果服务于人民可感可及的美好生活。一是技术创新层面，加强对人工智能技术的基础理论研究。二是产业生态层面，深入推动人工智能与新兴产业、未来产业的融合发展，以及对传统产业生产制造的改造升级。三是民生服务层面，紧密围绕提升服务效能、优化资源配置、保障公平普惠等改进民生重点任务。

王昌林：深入开展“人工智能+”行动，促进数字经济和实体经济融合发展，在巩固实体经济根基中培植人工智能生长点，促进人工智能在生产和生活中的示范应用，为高质量发展注入新动能。比如，实施“人工智能+制造业”行动，针对不同行业特点，开发专用大模型，推进制造业数字化、智能化转型。

徐玖平：一是构建产业生态，加快技术落地。应聚焦智能制造、智慧医疗、数字农业等重点领域，打造标杆性应用和产业生态。二是布局基础设施，夯实产业基础。要加快建设智能计算中心，推动数据开放共享，提升AI产业整体竞争力。三是强化产教融合，培育复合型人才。四是优化政策环境，促进持续发展，支持中小企业和初创企业进入AI赛道。五是挖掘应用场景，共享发展红利。推动AI技术在医疗、教育、交通、金融等领域实现广泛应用。

(责编：李昉、郝孟佳)

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