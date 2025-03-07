原标题：强教育 抓改革 出人才

“新时代新征程，必须深刻把握中国式现代化对教育、科技、人才的需求，强化教育对科技和人才的支撑作用，进一步形成人才辈出、人尽其才、才尽其用的生动局面。”

3月6日下午，习近平总书记在看望参加全国政协十四届三次会议的民盟、民进、教育界委员时发表重要讲话，深刻揭示教育作为中国式现代化基础性、战略性支撑的重大价值，为做好新时代教育工作提供了根本遵循。

回望这个春天，中国科技发展气势如虹。从DeepSeek的横空出世，到春晚舞台上智能机器人的精彩表演，再到充满科技元素的国产动漫《哪吒之魔童闹海》火爆全球……一项项令人自豪的成就，都告诉我们这样一个道理：统筹推进教育、科技、人才一体化发展，对开辟发展新领域新赛道，塑造发展新动能新优势至关重要！

“国势之强由于人，人材之成出于学。”推动经济社会发展、提高综合国力和国际竞争力，归根结底要靠教育。我国科技和人才发展的实践生动证明，强国必先强教，中国式现代化需要教育现代化的支撑。在新的起点上，我们要全面落实党的教育方针，坚持正确办学方向，建设教育强国、科技强国、人才强国，深化教育综合改革，办好人民满意教育，进一步发挥教育先导性、基础性支撑作用，实现科技自主创新和人才自主培养良性互动。

必须坚持正确办学方向，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。“才者，德之资也；德者，才之帅也”。立德树人，是新时代教育的根本任务。从思政课程和课程思政，从思政“小课堂”到社会“大课堂”，我们的思想政治教育工作要因事而化、因时而进、因势而新，沿用好办法、改进老办法、探索新办法，用春风化雨、润物无声的方式，把德育工作做得更到位、更有效。

办好人民满意的教育，根本在于深化教育综合改革。改革是教育事业发展的根本动力。近年来，教育综合改革多点突破、蹄疾步稳、纵深推进，从义务教育阶段的“双减”持续推进，“小胖墩”“小眼镜”越来越少；到高等教育阶段高校办学布局、专业设置、评价体系不断调整优化，创新人才培养能力日益强化；再到职普融通、产教融合的职业教育体系加快构建，越来越多的大国工匠、能工巧匠、高技能人才，为实现制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国提供强有力的保障。要深化教育综合改革，全面提高人才自主培养质量，有效提高突破“卡脖子”关键技术能力，为推进中国式现代化提供全方位的智力支持。

教育要进一步发挥先导性、基础性支撑作用。全面建设社会主义现代化国家，教育是基础，科技是关键，人才是根本。要以科技发展、国家战略需求为牵引，着眼提高创新能力，完善高校学科设置调整机制和人才培养模式，加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设和拔尖人才培养，强化校企科研合作，让更多科技成果尽快转化为现实生产力。

百年大计，教育为先。只要我们以科学的理念为引导，全面提升各级各类教育质量，就一定能培养出更多更好能够满足党、国家、人民、时代需要的人才，为中华民族伟大复兴提供源源不断的人才支撑！

（作者：本报评论员）

(责编：李昉、郝孟佳)