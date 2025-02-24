原标题：山西浑源窑金元时期镶嵌青瓷研究获进展

2月20日，记者从山西大学获悉，该校考古文博学院、大同大学云冈学学院及陕西科技大学材料科学与工程学院等单位利用显微拉曼技术对山西浑源窑出土的金元时期（公元916—1368年）镶嵌青瓷和普通青瓷进行了深入研究。通过显微观察，研究人员发现，镶嵌青瓷的截面由四层组成：青釉、两层化妆土和胎体，推测其制作过程包括用化妆土修饰胎体，雕刻图案后填充白色化妆土，最后施加绿色釉料并烧制。相关研究成果刊发于《欧洲陶瓷学会杂志》。

山西大学考古文博学院教授侯亮亮介绍，浑源窑有着悠久的历史，其发展过程见证了中国北方陶瓷业的兴衰变迁。目前关于浑源窑镶嵌青瓷的研究多集中在其发展历史和艺术风格等方面，但其原料、晶体结构、呈色机理等信息较少，该研究用成像和光谱技术对浑源窑出土镶嵌青瓷和普通青瓷残片进行了分析。

不仅如此，该研究还利用拉曼光谱和X射线衍射技术对镶嵌青瓷和普通青瓷进行分析研究。研究发现，随着改性氧化物含量的增加，釉层的玻璃相无序结构得到增强。这一发现为科学家们破译陶瓷釉中的非晶结构提供了助力，同时也推动了研究人员对釉料色彩机制和制作工艺的理解。（记者韩荣）

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