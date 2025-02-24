原标题：厦门出台12条措施 推动科技创新和产业创新深度融合

记者2月21日获悉，厦门市委、市政府正式印发《关于深化拓展科技创新引领工程推动科技创新和产业创新深度融合的若干措施》，出台12条举措，旨在提升厦门市科技创新能力和产业创新能力，推动科技创新和产业创新的深度融合。

据悉，这是继2023年《厦门市科技创新引领工程实施方案》《关于深入实施科技创新引领工程 争创国家区域科技创新中心的若干措施》相继出台后，厦门再次出台新政，持续深化拓展科技创新引领工程。新发布的措施将科技成果转移转化、科研事业单位管理、科技型企业培育、多元化科技投入作为主攻方向，包括提升科技与产业协同创新平台功能、深化科技管理服务创新、夯实企业科技创新主体地位、完善科技成果转移转化支撑体系四个方面。

在提升科技与产业协同创新平台功能方面，厦门市将强化厦门科学城“超级孵化器”功能，培育研发产业，优化创新飞地布局，促进高校和科研院所科技成果转化；加强高能级创新平台建设，支持争创国家级创新平台；同时，拓展科技交流合作平台，建设国家级国际科技合作基地，推进金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地建设。

在深化科技管理服务创新方面，厦门市将优化科技计划体系，新设科技产业重大专项，推行“揭榜挂帅”等制度，强化产学研合作；同时，推进科研事业单位管理创新，组建“苏颂创新研究院”，支持高校和科研院所转化科技成果；此外，还将培育发展高端科技服务业，建设科技创新创业综合服务平台。

在夯实企业科技创新主体地位方面，厦门市将继续加大对科技型中小企业创新项目的支持，激励企业加大研发投入，持续增强创新能力；引导当地龙头企业牵头组建创新联合体，承担国家科技项目，优化国有企业考核指标，促进产业链创新能力提升。

在完善科技成果转移转化支撑体系方面，厦门市将构建科技金融支持体系，加大财政科技投入，吸引社会资本投资科技创新；同时，加速科技成果转化应用，加强区域技术转移体系建设，支持新型研发机构提质增效。（记者符晓波）

(责编：郝孟佳、李昉)