原标题：武汉召开科技创新大会

记者2月21日从湖北省科技厅获悉，武汉科技创新大会日前举办。会上发布多个重磅方案，释放出武汉加快打造具有全国影响力的科技创新高地的强烈信号。

加快打造具有全国影响力的科技创新高地，武汉怎么干？《关于推动科技创新和产业创新融合发展 打造具有全国影响力的科技创新高地实施方案（2025—2027年）》明确了6个方面22项重点任务。该方案提出，到2027年，武汉将基本建成具有全国影响力的科技创新中心，重点产业领域全球创新策源影响力持续提升，世界级创新型产业集群加速形成。

颠覆性技术创新具有重塑人类生活、工业生产、商业消费模式的革命性意义，是科技创新领域的重要突破。

《武汉市促进颠覆性技术创新实施方案（2025—2027年）》明确了10个方面的重点任务，以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。

该方案提出，到2027年，培育颠覆性技术项目200项以上，20项以上进入国家颠覆性技术项目库，在武汉落地孵化创新型企业50家以上，建设1个颠覆性技术创新园、3个颠覆性技术和未来产业孵化基地，将武汉打造成为全国颠覆性技术创新网络中部核心。

企业是创新的主体，是推动创新创造的生力军。《武汉市加快培育研发型企业 推进研发产业化实施方案（2025—2027年）》明确了5个方面18项重点任务，强化企业创新主体地位，深化企业主导的产学研用深度融合，大力培育研发型企业，加速研发产业化，引导企业推出新业态、新模式、新服务、新技术，为武汉打造具有全国影响力的科技创新高地提供支撑。（记者吴纯新 通讯员姜胜来）

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