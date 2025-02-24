打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

张臣：给“天关”卫星装上“龙虾眼”

2025年02月24日08:43 | 来源：科技日报
小字号

原标题：张臣：给“天关”卫星装上“龙虾眼”

图为张臣正在展示“龙虾眼”望远镜镜片。 受访者供图

图为张臣正在展示“龙虾眼”望远镜镜片。 受访者供图

宇宙中不仅有长期存在的星辰，还有各类突如其来的爆发现象。这些爆发被称为暂现源，也被形象地称作“宇宙焰火”。它们发生于天体演化的关键阶段，携带着宇宙、星系和恒星研究的关键信息。中国科学院主导研制的“天关”卫星，即能够捕捉这些转瞬即逝的“宇宙焰火”。

2月19日，一项新成果作为欧洲航天局首篇基于“天关”卫星数据主导的论文，在《天体物理杂志快报》上正式发布。自2024年1月9日发射以来，“天关”卫星已捕捉到多例可能的新类型暂现源。“天关”卫星卓越的“宇宙焰火”捕捉能力，得益于其核心载荷——宽视场X射线望远镜。它也被称为“龙虾眼”望远镜。

“天关”卫星首席科学家助理、中国科学院国家天文台研究员张臣是“龙虾眼”望远镜光学系统负责人。他自豪地表示，迄今为止，国际上还没有能与我国“龙虾眼”望远镜相媲美的同类型载荷甚至样机。

“半路出家”开始研究

生物学家很早就发现龙虾眼睛结构特殊，其由许多方孔形的微型管道构成。这些管道壁光滑且指向同一球心，使得来自不同方向的光线在小方孔内反射并汇聚到龙虾的视网膜上。1979年，美国科学家从中获得灵感，提出模拟龙虾眼制造望远镜，让X射线通过反射聚焦成像。然而，由于技术难度极高，这一设想在提出后很长时间都未能实现。

2000年以来，时域天文学逐渐成为国际天文学界的前沿领域，而采用“龙虾眼”结构设计的X射线望远镜被视为推动这一领域的先进工具。

谈到如何步入“龙虾眼”望远镜的研究，张臣笑称自己是“半路出家”。

“上本科时，我学习的是核技术，而到了研究生阶段，我开始从事探测器的研究，有幸跟随张双南老师进行高能天文设备研制的相关工作。当时张双南老师认为，我国需要一个兼具超大视野和高灵敏度的‘龙虾眼’望远镜，这将极大促进我国在时域天文学领域的发展。”张臣说，“在老师的建议下，2009年，我抱着试一试的心态去做这个课题，‘半路出家’开始研究。”

张臣有在校期间在实验室动手操作的经验，拥有数据分析等方面的基础，这使他能够快速投入“龙虾眼”望远镜的研制工作。

然而，要研制“龙虾眼”望远镜并非易事。在研究之初，国内缺乏实践经验可供参考。“阅读论文是一回事，实际操作起来完全是另一回事。特别是技术类文献，它们往往不会详细描述具体的技术细节，操作过程中充满了‘坑’，需要自己亲自去跳，然后总结经验，再去尝试。”张臣说。

2010年，张臣进入中国科学院国家天文台，之后前往英国进行了为期两个月的望远镜制造系统理论学习。回国后，他逐步展开了“龙虾眼”望远镜的研制工作。但很快，张臣便发现国外已有的技术路线存在缺陷。于是，他和研发团队踏上了探索自主研发“龙虾眼”望远镜技术之路。

一年完成从生产到测试

望远镜研发的起点是顶层设计。张臣介绍，在顶层设计阶段，他和团队严格把控，为后续工作打下坚实的基石。

然而，顶层设计仅仅是破解难题的第一步，落实才是关键。在张臣看来，整个研究项目最为艰巨的任务，是要在短短一年内完成“龙虾眼”望远镜12个镜头从生产、组装到测试的全部工作，时间紧迫、任务艰巨。

镜片是望远镜的核心组件，其制造至关重要。在镜片制造方面，张臣团队与北方夜视技术股份有限公司展开了深入合作。双方携手攻克了成像光斑不圆等一系列技术难题。

组装镜头又是一大挑战。“‘龙虾眼’望远镜的镜片极为柔软，轻轻一拿就会变形。然而，镜头装配的精度要求极高，在垂直方向上，镜片间的误差必须控制在一微米以内。此外，还需充分考虑火箭发射时强烈震动对镜片稳固性的影响。”张臣说。

当时，“天关”卫星首席科学家袁为民对“龙虾眼”的研发深表担忧。他认为，以当时的技术水平，要确保仪器性能达到国际顶尖水平，并精准满足科学需求，并不容易。对于张臣而言，研发“龙虾眼”也无疑是一项艰巨的挑战。

研制任务时间紧、任务重，张臣没有太多试错机会。“为了加速研发进程，我会尽量在初期就构思出各种可能的路径和方法，然后在实践中尝试不同组合，以期尽快找到最优方案。”张臣说。

以镜头组装为例，镜片变形是一个关键问题，而变形往往源于胶接过程中胶水的收缩。由于镜头被设计成4个部分，在摸索镜片安装工艺过程中，张臣巧妙地对每个部分采用不同的胶接策略以提高工艺验证效率。

张臣和团队还搭建了一整套“龙虾眼”光学系统的自动化装调设备。该设备采用特殊设计的夹具和精密的机械手进行装配，并使用应力较小的胶水对镜片进行固定。在胶水凝固过程中，团队采取了保护措施，确保镜片稳固且不变形。同时，每个镜片的位置和指向都可进行精细调节，以保证整个光学组件的一致性。

张臣介绍，无论是镜片生产工艺、镜头设计加工还是装配流程，团队都采用了与国外不同的创新路径，并取得了显著成果。

追求精度效益无止境

“天关”卫星外形犹如一朵绽放的“花朵”，其搭载的12个“龙虾眼”望远镜仿佛12片“花瓣”。在宇宙中，这朵“花朵”静静地等候着于沉寂黑暗中偶尔绽放的“宇宙焰火”。

张臣介绍，常规的X射线聚焦望远镜的视场大概是地球上看到的月亮那么大，而“龙虾眼”望远镜的视场可达到约1.5万个月亮那么大，相当于全天面积的1/12。这意味着“龙虾眼”望远镜在国际上首次同时实现大视场全天监测和X射线聚焦成像，可高效监测天体的X射线变化。

“龙虾眼”望远镜已经是世界上最先进的望远镜之一。然而，在回顾设计、研发、发射等全过程后，张臣认为“龙虾眼”望远镜在诸多方面可以做得更好，包括镜片光学质量、镜头的装配水平，以及整体设备的软硬件设计等。

例如，在光学方面，张臣认为缩小光斑尺寸，可进一步提高望远镜的灵敏度。同时，定位精度也存在优化空间。“若能将定位精度提升至几十个角秒，甚至20个角秒以内，将极大提升天文观测效率。”张臣说，在天体密集区域，高精度定位能让科学家在繁星中迅速锁定观测目标。

张臣表示，“天关”项目已经获得国际天文界高度评价。他希望“天关”项目在未来两年内能够取得更多重大科学成果。

“科学界有这么一句话，‘多说无益，给我数据’。对于科学装备和仪器研发人员而言，不能光说不练，要拿出实验数据说话，好的观测结果才是装备仪器研发人员的奖牌。”他说。（记者 宗诗涵）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部