原标题：苏州：AI人才最高可获1亿元项目资助

为吸引集聚人工智能产业发展急需紧缺人才，打造具有国际影响力的“人工智能+”创新发展试验区，在日前召开的2025年苏州市“人工智能+”创新发展推进大会上，《苏州市支持人工智能领域人才发展的若干措施》（以下简称《若干措施》）正式发布。《若干措施》围绕人才引进、培养、评价、激励、服务等方面集成推出9条针对性举措，夯实人工智能产业发展的人才根基。

为支持引进高端人才，《若干措施》明确，对人工智能领域顶尖人才顶格支持，给予最高1亿元项目资助和最高1000万元购房补贴，在实验设备场地、算力服务供给、团队配置优化等方面给予“定制化”支持。在苏州创新创业领军人才计划中专设“人工智能专项”，特别优秀的人工智能人才可突破学历、来苏时间等限制即可认定。年工资薪金100万元以上的重点企业高端人才，无需评审可直接认定苏州创新创业领军人才。世界知名人工智能企业高管和核心技术骨干、国际重要奖项获得者，经评估可直接认定。

对于产业急需的青年人才，《若干措施》提出，每年面向青年人才推出不少于5000个优质岗位。在苏州重点产业紧缺人才计划中专设“人工智能专项”，给予最高30万元薪酬补贴。对新引进的博士、重点高校硕士及本科生给予购房补贴或租房补贴，对其中在苏州连续工作满1年的优秀应届博士、硕士毕业生，分别再给予10万元、3万元一次性生活补贴。

《若干措施》允许建立重大创新团队“绿色通道”，对急需紧缺的人才团队，经评估可直接立项或简化评审程序，鼓励顶尖人才、领军人才举荐团队成员。《若干政策》创新人才评价机制，综合运用举荐制、认定制、以赛代评制等多元化人才评价方式，国际性知名赛事或国内重点赛事获奖选手可直接被认定为紧缺型人才。

此外，《若干措施》构建了一个人才基金投资生态圈，投资金额高达百亿元。设立人工智能专项人才基金，打造“零租”孵化器，开放公共算力服务平台和应用场景，全力打响“赢在苏州”系列人才赛事品牌；高标准建设“一站式”人才综合服务平台，优化“苏易居”人才住房管理服务平台，用心用情解决安居保障、子女教育、医疗保健、配偶就业等“关键小事”。（记者张晔）

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