倪嘉慧

选课，可以说是大学生的一门“必修课”。一些课程给分友好，“选到就是赚到”；部分课程则可能让一些学生直呼“选课不对，努力白费”。如今，紧盯“性价比”，成了不少大学生的选课标准。每位同学都有选择的自由，在有限的时间精力内，计算学习的投入产出比，无可厚非。但是，课程选择如果不考虑自身的真实兴趣和成长需要，仅凭一些功利性因素权衡利弊，有悖于教育的初衷和目的。

大学生选课不仅关乎某个学期的安排和规划，更影响着个人长远的发展。我们应关注到部分学生紧盯“性价比”的选课逻辑，更重要的是透过此种行为，分析其背后的原因，从而找到解决的方法。

学生选课为什么顾虑多？一方面，是因为身上背负着一定的“绩点包袱”。学生选课在意“给分友好”，无外乎是想要个漂亮的成绩单。鉴于绩点与保研资格、出国申请、奖学金评定等有着密切关联，选择给分高的课程，才成为竞争压力下的策略之举。

另一方面，要正视学生背负的“时间包袱”。当学校提供的许多课程没有真正满足学生迈入社会的实际需求时，学生们便可能选择将时间投入到参加实习、实践等课外活动上，从而选择一些负担较轻的课程。

功利性选课行为的成因复杂，其间折射出的一系列问题亦有待反思：例如，绩点这一评价指标是否窄化成了狭隘的分数追求？仅用排名来衡量学生的成长是否过于单一？高校的课程供给是否真正满足学生的实际需求？……只有追根溯源，才能让学生卸下包袱、减轻后顾之忧。

大学教育的目的，是培养人，是习得长远的能力，不是取得一时的分数。要想营造更健康的选课氛围，让学生学有所得，还需要从多个方面努力。

对于高校而言，要不断优化教育评价导向，尝试创造“容错率”更高的教育环境。例如，改革课程考核方式，引入过程性评价指标，合理调整绩点在评价体系中的权重，注重考查学生的实际能力和创新思维等。包括体育课、公选课在内的部分课程，可以尝试用等级赋分制代替绩点制，让学生在更宽松的评价体系下感受学习的乐趣。

教师应把好课程“内容”关，在打造“金课”上多下功夫。近年来，越来越多高校特色课程频频“出圈”，让我们看到了关于选课的良性循环：北京大学的历史、电影赏析等课程，将通选课变成了大师课，能够容纳上百人的教室时常一座难求；中国人民大学尝试开设劳动教育烹饪实践课，上线即秒没，让很多没抢到课的同学直呼“太遗憾”……高校“爆款”课程广受欢迎，生动诠释了一个道理：当内容深刻有趣且精准切合学生需求时，吸引学生主动参与就并非难事。

对于学生而言，应有长期主义的定力。要认识到真正的竞争力来自实际能力的提升，而不是简单的分数积累。不妨把课程的选择放在更长远的人生坐标系来考量，在个人兴趣、职业需求与学分绩点之间找到平衡，真正“选”有所得、“学”有所获。

(责编：李依环、李昉)