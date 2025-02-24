新华社广州2月22日电（熊嘉艺、陈雪莹）在东深供水工程东莞金湖纪念园里，近百名香港学生驻足凝望一幅幅工程建设前后的照片，重温粤港情深、血脉相连。东深供水渠里，清澈的东江水越山而来、奔腾入港。

2月20日至21日，在香港特区政府发展局、教育局及水务署代表带领下，来自7所中学的近百名香港学生赴广东深圳、东莞两地，开展主题为“一脉相连 饮水思源”的东江水供港探索之旅。

2025年是东江水供港60周年。东江—深圳供水工程（简称“东深供水工程”），是党中央为解决香港同胞饮水困难而兴建的跨流域大型调水工程。工程北起东莞市桥头镇，南至深圳市深圳水库，历经多次升级改造，已累计对港供水达300亿立方米，满足了当前香港约80%的淡水需求，为香港发展提供了强有力的水资源支撑。

在东深供水工程首级抽水站太园泵站，学生们目睹了一江清水，探寻工程兴建缘由；在工程的最后一站深圳水库，他们近距离观看无人机、无人船巡逻，了解工程现状和运营管理……

“最让人印象深刻的是工程对香港的巨大支持。”香港高主教书院学生张焜杰站在供水设施旁说，国家不仅水利建设取得显著成就，还始终把香港的民生需求放在心上，东深供水工程是内地对香港关爱的见证。

香港水务署总化验师蔡德业介绍，为纪念东江水供港60周年这个重要里程碑，发展局和水务署自2024年9月起陆续推出多元化活动，包括本次中学生探索之旅。香港特别行政区一直与广东省政府就输港东江水水量、水质保持密切联系，水务署也积极与粤港澳大湾区供水机构进行技术交流。

广东省东江流域管理局有关负责人成忠理说，广东各级水利部门历来重视对港供水工作，东深供水工程经历了多次改造升级，持续在立法保护、水质保护、科学调度等方面发力。广东将进一步深化粤港供水合作，努力实现对港“稳定供水、安全供水、优质供水”，支持香港更好融入国家发展大局，为粤港澳大湾区高质量发展提供水安全保障。

(责编：李依环、李昉)