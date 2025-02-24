打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

小红花也能“开口说话”（教育时评）

黄 超
2025年02月24日05:51 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　奖励，是学校育人常用的方法，也是教育的重要工具，不仅深刻影响学生的成长，更折射出教育者的智慧和情怀。前不久，有两所学校的做法广受关注，引发思考：学校应如何善用奖励，把握奖励的科学性有效性？

　　一所学校的做法关于“做题”。成都某中学为鼓励月考单科第一、班级第一以及进步最大的学生，在食堂设立“学霸就餐区”。如此有仪式感的奖励初衷可以理解，然而也引发担忧，是否会带来学生之间的隔阂，形成焦虑和不必要的压力，造成唯成绩的导向。后来，学校发布情况说明，称已整改取消，折射出育人理念的反思：奖励要既鼓励先进又兼顾平衡，让每个学生都能在鼓励、尊重中成长。

　　一所学校的做法关乎“做人”。宁夏银川发生地震，一名高中生跑出教室时发现，身后有腿脚不便的同学难以撤离，便迅速折回，背起来往外冲。很多网友点赞，“优秀的孩子”“善良是最重要的品质”。在全校师生大会上，这名学生收获荣誉称号、学费减免等嘉奖。这是对善举的肯定、奉献精神的褒扬，更激励学生在追求优秀成绩的同时涵养高尚品德。

　　从两个案例可以看出，学校奖励看似事小，实则意义重大。奖励不是目的，而是教育手段和载体。通过科学的激励与评价，让学生带着荣誉感和自豪感主动进步、改变、成长，应是教育工作中常思常新的问题。

　　一方面，思考为何奖。奖励的背后是教育评价，体现“何为优秀”“学习什么”的价值判断，释放鲜明的评价导向。奖励巧思，就有更多学生勤于思考、矢志创新；奖励团结，在于引导尊重集体、尊重他人；奖励学业上力争上游，不畏艰苦、以勤为径的孩子会越来越多。相信很多人都有这样的经历，一直珍藏求学期间的荣誉、奖状。每一朵小红花都能“开口说话”，教会我们何为真善美，何为勤学笃行。因此，于教育者而言，牢记立德树人根本任务，把科学的教育评价导向融入每一次奖励，方能激励学生德智体美劳全面发展，实现良好品行的内化。

　　实际中，有学校设立“精进不休”奖学金，奖励暂时落后但不断努力的同学，旨在告诉学生，奋斗的意义远不止于分数高低，更在于培养内生动力，向着更高更远持续迈进。有学校在运动会后，既奖励获奖选手，又奖励积极参与的学生，这超越了胜负的界限，表扬的是拼搏的过程、合作的重要……在鼓励中，学生的价值认知和行为判断得到科学引导，继而增强自信心和价值感，更好树立目标、更勇敢地面对困难。这些，都是教育评价的科学阐释和生动注脚。

　　另一方面，思考怎么奖。从物质奖励到精神鼓励，从情绪价值的提供到他人认可的赋予，方式是否得当直接影响育人效果。学校要遵循教育规律和学生的成长规律，尊重学生的个性特点、行为表现和心理状态，视情况、分场合灵活地选择方法。奖励除了点赞个人努力，还应起到示范作用，在学生间形成见贤思齐、合作互助的氛围。特别是要避免“人以群分”“贴标签”等现象，别让奖励成为主角的“聚光灯”，而要放大光源成为“远光灯”，照亮学生共同成长进步的路。

　　与此同时，引导家长树立健康的成才观也很重要。今年寒假前，山东有学生获得了学校颁发的“进餐小标兵”奖状，满怀喜悦地拿回家，没承想得到家长一句“含金量不高”的评价，惹得孩子当场大哭。每个人都是独一无二的，都有属于自己的高光时刻。学校设立多样的奖励项目，就是努力为每个学生提供发光发热的舞台。家长要尊重和包容个体差异，主动看见蜕变、肯定成长，与学校一道以爱和鼓励为帆，引领孩子在人生的海洋中乘风破浪。

　　奖励体现教育的温度深度，体现教育的科学性。新学期，期待更多学生收获一朵朵“开口说话”的小红花，怀揣自信、健康成长。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月24日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部