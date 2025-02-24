黄 超

奖励，是学校育人常用的方法，也是教育的重要工具，不仅深刻影响学生的成长，更折射出教育者的智慧和情怀。前不久，有两所学校的做法广受关注，引发思考：学校应如何善用奖励，把握奖励的科学性有效性？

一所学校的做法关于“做题”。成都某中学为鼓励月考单科第一、班级第一以及进步最大的学生，在食堂设立“学霸就餐区”。如此有仪式感的奖励初衷可以理解，然而也引发担忧，是否会带来学生之间的隔阂，形成焦虑和不必要的压力，造成唯成绩的导向。后来，学校发布情况说明，称已整改取消，折射出育人理念的反思：奖励要既鼓励先进又兼顾平衡，让每个学生都能在鼓励、尊重中成长。

一所学校的做法关乎“做人”。宁夏银川发生地震，一名高中生跑出教室时发现，身后有腿脚不便的同学难以撤离，便迅速折回，背起来往外冲。很多网友点赞，“优秀的孩子”“善良是最重要的品质”。在全校师生大会上，这名学生收获荣誉称号、学费减免等嘉奖。这是对善举的肯定、奉献精神的褒扬，更激励学生在追求优秀成绩的同时涵养高尚品德。

从两个案例可以看出，学校奖励看似事小，实则意义重大。奖励不是目的，而是教育手段和载体。通过科学的激励与评价，让学生带着荣誉感和自豪感主动进步、改变、成长，应是教育工作中常思常新的问题。

一方面，思考为何奖。奖励的背后是教育评价，体现“何为优秀”“学习什么”的价值判断，释放鲜明的评价导向。奖励巧思，就有更多学生勤于思考、矢志创新；奖励团结，在于引导尊重集体、尊重他人；奖励学业上力争上游，不畏艰苦、以勤为径的孩子会越来越多。相信很多人都有这样的经历，一直珍藏求学期间的荣誉、奖状。每一朵小红花都能“开口说话”，教会我们何为真善美，何为勤学笃行。因此，于教育者而言，牢记立德树人根本任务，把科学的教育评价导向融入每一次奖励，方能激励学生德智体美劳全面发展，实现良好品行的内化。

实际中，有学校设立“精进不休”奖学金，奖励暂时落后但不断努力的同学，旨在告诉学生，奋斗的意义远不止于分数高低，更在于培养内生动力，向着更高更远持续迈进。有学校在运动会后，既奖励获奖选手，又奖励积极参与的学生，这超越了胜负的界限，表扬的是拼搏的过程、合作的重要……在鼓励中，学生的价值认知和行为判断得到科学引导，继而增强自信心和价值感，更好树立目标、更勇敢地面对困难。这些，都是教育评价的科学阐释和生动注脚。

另一方面，思考怎么奖。从物质奖励到精神鼓励，从情绪价值的提供到他人认可的赋予，方式是否得当直接影响育人效果。学校要遵循教育规律和学生的成长规律，尊重学生的个性特点、行为表现和心理状态，视情况、分场合灵活地选择方法。奖励除了点赞个人努力，还应起到示范作用，在学生间形成见贤思齐、合作互助的氛围。特别是要避免“人以群分”“贴标签”等现象，别让奖励成为主角的“聚光灯”，而要放大光源成为“远光灯”，照亮学生共同成长进步的路。

与此同时，引导家长树立健康的成才观也很重要。今年寒假前，山东有学生获得了学校颁发的“进餐小标兵”奖状，满怀喜悦地拿回家，没承想得到家长一句“含金量不高”的评价，惹得孩子当场大哭。每个人都是独一无二的，都有属于自己的高光时刻。学校设立多样的奖励项目，就是努力为每个学生提供发光发热的舞台。家长要尊重和包容个体差异，主动看见蜕变、肯定成长，与学校一道以爱和鼓励为帆，引领孩子在人生的海洋中乘风破浪。

奖励体现教育的温度深度，体现教育的科学性。新学期，期待更多学生收获一朵朵“开口说话”的小红花，怀揣自信、健康成长。

《 人民日报 》（ 2025年02月24日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)