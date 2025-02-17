本报记者 张丹华

春节假日，位于农科城杨凌的陕西省杂交油菜研究中心育种加代温室大棚，育种工作者们正忙碌着油菜授粉、杂交育种工作。不同于普通油菜，这里的油菜不仅“戴帽子”，植株上还挂着粉红的小牌子。

“那是它们的身份证，每一株材料都编了号，通过每个编号可以溯源到它们的‘父母系’。”这几天，该研究中心育种专家董育红要和同事在这里进行大量回交转育、组合配制、标记鉴定的品种组合筛选等育种工作。

“这是个精细活，这些牌子上面记录着材料的数据，不能弄错。否则研究结果就会受影响……”带着记者在金色的油菜花海田穿梭，董育红滔滔不绝，如数家珍。

“今年春节准备跟以前一样，在试验田温室里过。”董育红说。这也是他十多年来的惯例，和育种团队一起用工作的方式过年。

走进该中心育种实验室植物培养房，育种工作者们与油菜“同吃同住”，只为更好地推进科研工作。“只有与油菜近距离接触，才能更好地了解它们。”董育红介绍，在这里，人工控制温度、湿度和光照，每年能实现3-4个生育周期，能大大加快育种进程。

董育红告诉记者，这里种植了上千株盆栽油菜，每天都需要密切观察它们的健康状况。因此，哪怕是春节也必须有人值守。目前，他和团队正琢磨着“搞大事”，选育更多抗根肿病的油菜新品种。

就在2024年冬季，陕西汉中地区油菜根肿病大面积爆发，而抗根肿病油菜品种较少，是造成该病大面积爆发的主要原因。

据了解，油菜根肿病是一种土壤传播的真菌病害，流行途径多、速度快，发病后造成大幅度减产甚至绝收，危害极大。

目前，董育红团队已育成了陕西省内首个抗根肿病的油菜品种“秦优DK4”。根据2018—2020年度在陕西省勉县和太白县的苗期抗性鉴定结果，对照品种根肿病发病率超过90%，而“秦优DK4”发病率仅5%左右。

在杨凌，每250个人中，就有1名育种工作者；累计培育新品种1100多个，年种子交易额近10亿元，已成为我国西部最大的种子集散地。

“能明显感受到，目前，人才、资金、技术等资源正在向杨凌加速集聚，这里正成为我国旱区的种业‘硅谷’。”董育红说。

(责编：李昉、郝孟佳)