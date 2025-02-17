“大九学堂”近40名台湾青年参访北京——

本报记者 汪灵犀 张 盼

台湾青年在两岸科创中心与“元萝卜”象棋机器人对弈。

本报记者 汪灵犀摄

参访团在小米汽车体验中心合影。

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近日，马英九文教基金会执行长萧旭岑率近40名“大九学堂”学子参访北京，台湾青年朋友在北京体验冰雪运动、参访北京名胜古迹和现代化科技企业等，并与大陆高校学生交流互动，两岸年轻人互学互鉴、共同成长。

“通过此次参访，我发现用眼睛去看、亲身去感受，远比听别人描述来得真切。回台湾后我会将这次参访的感受讲给朋友听，希望更多人有机会来大陆走走看看。”台湾中华医事科技大学学生林译宏对记者说。

领略人文历史之美

此次交流活动依托北京“双奥之城”资源优势，围绕冰雪盛会、历史文化及“硬核”科技三大主题展开。两岸青年学子不仅携手参访冬奥场馆、亲身体验冰雪趣味运动，还一道访故宫、爬长城、赏冰灯，很快便打成一片。

“这是我第一次来北京，参观了故宫博物院、长城、天坛等，这些都是大家耳熟能详、一生必须要来一次的地方。”台湾中兴大学学生高唯恩告诉记者，虽然爬长城过程中有些坡度非常陡，但当他登上长城俯瞰着脚下的风景时，深深地感受到了历史的厚重。“我还第一次体验了滑雪，感受到速度与激情的魅力。”他说。

“以前多是在影视作品中看到故宫，这次亲眼所见，深深感受到它的壮观。”说起自己的旅程，台湾海洋大学学生许家玮难掩兴奋。“红墙金瓦，熠熠生辉，太美了。”故宫庞大的建筑群和精致的细节给她带来很大震撼，让她拥有了一段难忘的文化旅程。

“这次北京之行，台湾年轻人充分领略了人文历史魅力。我们来的时间点正好，两岸年轻人在元宵节当天还一起吃汤圆。这些对台湾年轻人而言，都是丰富且难忘的体验。”萧旭岑告诉记者，几天行程中，台湾年轻人和来自北京大学、清华大学等高校的志愿者同学结下深厚情谊，离别时依依不舍，相约再次相聚。他们还纷纷表示，想带更多台湾同学来见识大陆的精彩。

感受前沿科技力量

现代化智能车间繁忙有序、数百台机器人自动运转、大型机械臂灵活挥舞……在位于北京经济技术开发区的小米汽车工厂，“大九学堂”的学子被眼前所见深深震撼。

“工厂的自动化和智能制造水平令人印象深刻，大陆的制造业真的是非常顶尖！”台湾政治大学学生张朝宣在参观后对记者感慨道，小米汽车工厂车身车间综合自动化率高达91%，供应链实现数字联动，每76秒就可以下线一台新车，这样的速度令人惊叹。

除了工厂，台湾青年还前往小米汽车体验中心，了解车辆制造流程和工艺，并试驾小米汽车。林译宏是“资深米粉”，迫不及待上车体验。“感觉特别棒，车内空间宽敞，内饰设计很现代化，性价比更是没得说。”林译宏直呼想开着这台车回台湾与亲朋好友一起兜风，“希望台湾可以早日引进小米电动汽车”。

在位于北京亦庄的两岸科创中心，张朝宣与一款名为“元萝卜”的象棋机器人对弈，引得众人围观。他说：“这是我第一次和AI下棋，很有趣。我每下一步，它都可以推算出它的胜率是多少，从而让我及时知道哪步好或不好，能帮助我提高棋艺。”

展厅另一侧，一台“智能初筛机器人”前排起了长队。这台医疗检测仪器通过红外感应等为用户提供健康初筛，吸引不少同学亲身体验，其中就有学护理的林译宏。“通过智能仪器测算人体健康状况，从而对身体潜在问题更早地进行干预治疗，这是一个很好的方向。”他说。

品味潮流文化魅力

大陆动画电影《哪吒之魔童闹海》连创影史纪录，在台湾未映先热。此次在京参访期间，“大九学堂”的学子们如愿走进影院观看这部影片，纷纷表示“超好看”“绝对值得”。

“这部电影如果满分10分，我会给它打10分，真的是一部非常上乘的作品！”台北大学学生李训祎向记者分享道，电影不仅特效令人震撼，而且故事非常精彩，包含众多燃点、泪点，“让我这个七尺男儿哭了好几次”。

作为随团老师，台湾中国文化大学教授庄伯仲和台青们一起观看了电影。他认为，哪吒、封神等题材是中华文化的重要组成部分，电影讲的是“我们自己的故事”，其中凝结着中华优秀传统文化与最新动画制作技术，希望这样优秀的大陆影视作品能早日在台湾上映。

萧旭岑认为，从游戏《黑神话：悟空》到动画电影《哪吒之魔童闹海》，中华传统文化正以崭新的形式走向世界、大放光彩。他说，希望台湾影视业界能与大陆多交流合作，共同挖掘中华民间传说故事，并进行创造性转化，打造全世界耳熟能详的优秀作品。

对于民进党当局以各种理由阻挠禁限两岸旅游等各领域交流，萧旭岑认为，只有开放才能让两岸相互了解、交融，设置各种限制、关卡是很不明智的做法。“我们到大陆来很重要，大陆朋友去台湾也很重要。”萧旭岑说，今年基金会希望邀请大陆文化、智库、观光等领域专业团组赴台交流，呼吁民进党当局立刻松绑。

(责编：李昉、郝孟佳)