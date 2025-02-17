原标题：湖南春季开学第一课：以“约定”启航 用“大我”铸魂

春风拂面，万物复苏，湖南省中小学生迎来“我是接班人”2025年春季开学第一课《相约新学年 幸福向未来》。课程围绕“我和自己、家人、朋友、学校、未来”五大板块展开教学，通过学习强国等平台，大屏与小屏矩阵推动，引导广大青少年儿童以约定为纽带，锚定目标、播种希望、健康成长，开启新学年。

“我是接班人”网络大课堂自2019年由湖南省教育厅首创以来，覆盖湖南省千万学生，创造了单节课学习人次突破3000万、单个平台学习人次突破1亿、总学习人次超过20亿的纪录。

课堂上，全国教书育人楷模、“我是接班人”网络大课堂总班主任郭晓芳和大家分享了小女孩肖唯一勇敢追逐歌唱梦想的经历，号召同学们和自己许下成长的约定。同学们一起聆听了小小少年周奕唯的榜样故事，大课堂还特别呈现了“新春家庭记忆库”——在全省征集的全家福。课堂还为同学们讲述了衡阳市祁东县中学生匡语轩九年如一日背负残疾同学求学的故事，鼓励同学们在日常生活中积极践行友善。

同学们还与三位校长一同“云”参观，感受文化传承的幼苗在校园成长生生不息的力量。来自湖南第一师范学院的师范生代表与十年前的自己展开对话，讲述她和2035的约定，引导同学们将“小我”融入“大我”，用“大我”成就“小我”。

“看完开学第一课后，我更加明确了自己的目标，迫不及待地想要大展身手，努力实现自己在新学期的约定，让自己变得更加快乐向上。”湖南省长沙市雨花区枫树山小学东校区学生向菀恬说。

湖南省教育厅基教处副处长罗焱标表示，“我是接班人”网络大课堂将立足五年探索的经验优势，发挥省市县校的主体作用，汇聚校家社网的协同合力，打通课上课下、校内校外、线上线下，构建网络思政教育的教师队伍体系、资源供给体系、融合应用体系、生态支撑体系，探变革之路，创特色品牌，育时代新人。

（记者 禹爱华 龙军）

(责编：李昉、郝孟佳)