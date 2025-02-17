原标题：地球造氧核心自我修复机制揭示

美国普渡大学研究团队在《植物通讯》杂志上发表了一项关于光系统Ⅱ（PSⅡ）自我修复机制的重要研究成果。PSⅡ是一种关键的蛋白质复合体，自20亿年前蓝细菌开始向地球大气中贡献氧气以来，它就成为地球上的造氧核心。

PSⅡ对于生命至关重要。其可以为地球上的生命提供能量，但过量光照会对其造成损害，降低植物的光合效率。为了应对这种损伤，植物必须快速且有效地修复PSⅡ。此次新研究旨在深入了解这一复杂的自我修复过程，并探索提升其效率的方法。

研究指出，即使在低光条件下，PSⅡ也会持续更新；而在高光环境下，损伤与修复的速度都会显著加快。然而，在高光强度与其他环境压力因素（如干旱、盐度和高温）共同作用下，修复速度可能无法跟上损伤速度，导致光合作用效率下降。

该研究的长远目标是利用基因工程技术调整植物的PSⅡ修复周期，以提高光合作用效率。这可能对作物改良产生重大影响。最近的一些尝试，例如调节植物的光保护途径，已经显示出可以增强作物的光合效率。

研究团队表示，通过对PSⅡ修复过程中涉及的蛋白质磷酸化和氧化修饰等机制的理解，未来或许能够设计出更加高效且耐压能力更强的作物品种，这对于农业发展以及全球粮食安全都具有重要价值。这项突破性研究不仅加深了人们对植物光合作用的认识，也为未来的作物改良提供了新方向。（记者张梦然）

(责编：郝孟佳、李昉)